Nos voitures bientôt plus chères!

Si la pénurie de puces devait persister jusqu’en 2022 ou 2023, le Belge serait sans conteste l’un des conducteurs européens les plus touchés parce qu’il adore… personnaliser sa voiture. « En effet, l’automobiliste belge se distingue des autres Européens par sa volonté de personnaliser sa voiture. Le Belge n’achète pas massivement des voitures de stocks comme dans d’autres pays. Cela demande donc plus de temps de livraison. Pourtant aujourd’hui, pour certaines marques, il est possible d’acheter des voitures encore disponibles en stock mais elles ne sont pas… personnalisées. » souligne-t-on du côté de la Febiac.