JO 2020: Nafi Thiam sera médaillée d’or de l’heptathlon si…

La Belge entame le 800m, dernière épreuve de l’heptathlon, en tête du classement, avec la médaille d’or en point de mire.

Nafissatou Thiam a réalisé la bonne opération lors de l’épreuve du lancer du javelot ce jeudi, en reprenant la tête de l’heptathlon aux dépens d’Anouk Vetter.

Et elle sait désormais ce qu’il lui reste à faire pour être championne olympique, comme en 2016 à Rio, lors de la 7e et dernière épreuve du 800 mètres. Pour décrocher l’or, Nafi Thiam ne pourra pas être devancée de plus de 4,5 secondes par Vetter. Ce qui la place désormais comme la favorite à la victoire, étant donné que son record personnel est légèrement meilleur que celui de son opposante (2.17.71 pour Thiam, contre 2.15.24 pour Vetter).

Actuellement 5e de l’épreuve, Noor Vidts va, elle, tenter de créer l’exploit en décrochant une médaille au terme du 800 m qu’elle affectionne.

La suite des épreuves de l’heptathlon (heure belge) :

14h20 : 800 m (7/7)