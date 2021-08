Mons-Hornu: le match amical se termine en bagarre générale!

Match amical? De préparation? Il avait été conclu et annoncé en tant que tel. Pourtant, l’explication entre l’équipe A du RAEC et le Léo hornutois, ce mercredi, au stade Tondreau, a tourné à la confusion totale et générale.

***** ******* ******* ***** ******* ** ****** *** ** ********** ************* ****** ********* ** ******* ** *** **** ****** ** ***** ***** *** ** ****** *** ******* ** ** ************ *** ******* ** **** ******* *********** ********************* *** ***** ********** ******* **** **** ************* *** *********** ************ **** ******* ** ***** *********** ******** *********** ** ************ **** ** ***** *** ** ** ***** ** ****** ** **** ** ** ***** **** ****** *** ***** ***** ** ****** *** ******** ** ******* **** ***** *** ******* ********** * ******** *** ** ******** ** ******* * **** ******* ** ****** ** *** ** **** **** ** ********* *** ******** ** ********** ************ *** ****** *** **** ****** **** **** ***** * ***** *** ***** ** **** ****** **** ************* **** *** **** ***** ** ***** *** ** ***** ******** ******* ** ******* *** *************** *** ****** ** **** ****** ***** *** ***** *** ****** ******* ** ******** ***** *** *** ************* ****** ***** ********** *** **** **** ******* *** *** ***** ******* *** *********** *** ******* ****** ********* **** ******* ***** ************* ******** **** * ***** *** ** ****** **** ********* ** ***** **** *** ********* ****** ********* **** *** ****** **** ** ***** ******** ** ******* ********* ******* **** ***** **** *** ******** ** ***** ********* *** ***** *** ****** *********** ** ** *** ** ****** *** *** *********** **** ******** ** ******** ** * **** **** *** ******* *****