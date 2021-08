Toujours plus de régions d’Europe en rouge sur la carte des voyages de l’ECDC

La carte de l’ECDC, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, sur laquelle la Belgique régule les retours de voyage, a été mise à jour ce jeudi, comme chaque semaine. La Belgique adaptera ses avis dès lundi, et si le code de couleur passe au rouge, il sera valable à partir du mercredi.

Ce 5 août, quelques régions touristiques ont changé de couleur. La France n’est plus qu’à un tiers orange. La Normandie, les Pays de la Loire et le Grand Est sont passées au rouge. C’est aussi le cas de deux régions en Italie, la Toscane et la Marche. En Grèce, la région centrale est au rouge désormais, comme la majeure partie du pays.

Dans les moins chauds, du changement également pour quelques régions, qui ont rougi : le Nordjyddland (Danemark), Stockholm (Suède), Helsinki (Finlande), ainsi que l’Estonie et l’Islande.

Attention, si ces régions font partie de vos destinations de vacances. Les personnes qui reviennent d’une zone rouge au sein de l’Union européenne et qui n’ont pas de certificat de vaccination, de certificat de rétablissement ou de test négatif récent doivent se faire tester après leur retour. Tous les voyageurs en provenance d’une zone rouge en dehors de l’UE doivent également se faire tester, même s’ils disposent d’un certificat de vaccination.

Rouge foncé et orange

Certaines régions sont passées en rouge foncé sur la carte. Cela ne change rien pour les conditions de voyage belges, mais cela signifie que la situation empire à ses endroits : la Castille-La Manche et la Murcie (Espagne), Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Martinique, Guadeloupe, Réunion (France), Connacht (Irlande).

D’autres parties de l’Europe sont également passées à l’orange. C’est le cas de Hambourg (Allemagne), le Piémont, la Basilicate et les Abruzzes (Italie), le Møre og Romsdal (Norvège).

Test et quarantaine

Vous venez d’une zone verte ou orange ?

Vous n’avez pas besoin de vous faire tester ou d’être mis en quarantaine.

Venez-vous d’une zone rouge au sein de l’Union européenne ?

> Vous avez un certificat de vaccination ou un certificat de rétablissement ? Vous n’avez pas besoin d’être mis en quarantaine ou de subir des tests.

> Vous n’avez pas de certificat de vaccination ou de certificat de rétablissement ? Vous ne disposez pas d’un test PCR négatif récent de moins de 72 heures ? Faites-vous tester le premier ou le deuxième jour après votre retour de voyage. Votre test est négatif ? Vous pourrez alors quitter la quarantaine dès que vous aurez votre résultat.

> Les enfants de moins de 12 ans ne doivent pas être testés.

Vous venez d’une zone rouge située en dehors de l’Union européenne ?

> Vous avez un certificat de vaccination ? Faites-vous tester le premier ou le deuxième jour après votre retour de voyage. Votre test est négatif ? Vous pouvez quitter la quarantaine dès réception de votre résultat. Les enfants de moins de 12 ans ne doivent pas être testés.

> Pas de certificat de vaccination ? Vous devez rester en quarantaine pendant 10 jours. Faites-vous tester le premier et le septième jour après votre retour de voyage.

> Certains pays ne sont pas concernés. Vous trouverez la liste de ces pays sur le site Info-Coronavirus.

> Dans des cas exceptionnels, il ne faut pas se faire tester et/ou se placer en quarantaine. Lisez plus d’informations ici.