Nouveauté au Dock 79 à Tertre: du padel, de l’escalade et du parkour en 2022

Le padel et l’escalade vont débarquer au Dock 79. - Illustration / VDN

Le Dock 79 à Tertre poursuit son expansion. Le parc de loisirs va ouvrir une salle d’escalade l’an prochain et a également déposé un permis pour installer quatre terrains de padel. Et autre nouveauté: il sera bientôt possible de pratiquer du parkour, une discipline rendue célèbre par les Yamakasi.