Basket: le BC L’9 Flénu parmi les trois seuls candidats à la montée!

Avec le recrutement effectué ces trois deux dernières saisons et particulièrement en mai dernier, le BC L’9 devait déjà jouer le top 3 en R1. C’est désormais officiel puisque l’AWBB a proposé à tous les clubs de se porter candidats pour la montée, et seules les formations de Waterloo, de Quaregnon et de Flénu l’ont fait.

**** ******** *** ************* ** **** ** ****** ***** *** ***** ********* **** ******* ** ** *** *** ********* ** ******** *** *** ******** **** ******* ********** ** ******* ****** *** *********** ** **** ********** **** ***** ****** ********* ** *** ** ****** ****************** *********** ** ****** ********** ********** ** ***** *** ** ******* ******** ***** ***** ***** ********* ** ******* ************ ** **** ** ***** ** **** ******** **** *** ** ******* ******* ******* ******* ** ***** ***************** **** ** ********** ********** ********* ************ ** **** ****** **** *** ******* ***** ** ***** ****************** ** ***** ***** **** ****** ******************* *** ** ******** ** ********* ** ****** *** ** ******* *********** ***** ********* *** ** ********* *** ******* ***** ******** ** **** *** ****** ******* ** ********* ** **** ** ****** ****** ** ********* ** ************** ** ******** ************* **** ** ********** *** ******* ****** ** **** *** ** ** ****** *************** ** **** ******* ************ *** ***** ** *** ********** ******** ****** ********** ** ****** *** ****** ** *********** ************** ** ***** ** *** *** *** ************ ******* ******* ** * ******** ****** ** **** ** ****** ** * **** *************** *** ********** *** ********** ***************** *********** ******************** **** ** ******** ** ****** **** ** ***** ****** ******** ** ******** ********** **** ****** ****** ******* ** ************* ** ***** ****** ********* ********** **** **** *** ****** ******** **** *** ** ********** **** ****** ******* ** **** ******** ** ****** ** ** ************ ******** ***** ***** ** *** **** *************** **** *** *********** ****** ** ****** *** *** *** ***** **** *** ******* ** ********** **** ******* *** ******** ******** *** ******** ******* ********** **** *** **** **** ********* ****** ******** ***** *** *********** ** ************ ******** ** **** **** ***** ***** ** *********** ****** ***** ****** **************** Le président Sébastien Coquelet: «Nous avons tout revu de A à Z» Tout a été repensé. - D.B. ** ********** ********** ******** ** ******* *** ********* ** ********** *** ** ***** ** *************** **** ** **** *** **** ***** **** ** * ** ********** ************** ************ ***** ********* ******* *** ********** ********* ** ** ******** ** ******* ******** ***** ******* ************ ********* ****** ******* ***** ***** ********* *** ********** ****** *** ** ********* *** ******* ****** ***** ***** * ******** ** ** ** ******** *** *** ******* *************** **** *** **** *** ****** ** *** ** ********* ******** ***** ********** ** ****** **** ****** ***** *** ******** *********** **** ** *************** ** ** ***** *** ***** ***** ***** **** *** **** ******* ************* **** *** ***** ****** ******* **** ********** *** ****** ******* *** ******* ** ****** ** **** *** ** ***** *************** ** ******* *************** ***** ***** *** ** ****** ** ***** ******** *** ******* **** ** **** ***** ***** ** **** ********* ******* ***** ** ****** ** ************* **** ******** ******** ** **** ********* ***** ***** ** **** **** ** ******* ** **** ** **** **** ** ************************** ****