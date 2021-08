Plusieurs conducteurs sous influence contrôlés ce jeudi dans le Borinage

Ce vendredi soir, les équipes de la police boraine ont eu affaire à plusieurs conducteurs peu vigilants.

Ce vendredi vers 17h au cours de leur patrouille des policiers de la BAC ont remarqué un individu qui circulait à la rue de Mons à Frameries sur un véhicule non-homologué, une dirtbike. « Ils ont tenté de procéder à son contrôle mais le conducteur a pris la fuite et a chuté à la hauteur du rond-point de Cuesmes. Ses jours ne sont pas danger et il a refusé d’être examiné par un médecin », explique le service communication de la police boraine.

L’individu né en 1994 se trouvait sous l’influence de l’alcool mais aussi de stupéfiant. Les PV suivants ont été rédigés à son encontre : refus d’injonctions, conduite sous influence et défaut d’assurance. De plus, l’engin a été saisi et enlevé par un dépanneur.

Freins à main à gogo

À peine deux heures plus tard ce vendredi peu avant 19h, les services de police ont été contactés par plusieurs citoyens se plaignant d’un véhicule qui circulait à vive allure et faisait des freins à main du côté de l’avenue Fénélon à Colfontaine.

« Les équipes dépêchées sur place ont rapidement localisé le véhicule incriminé mais le conducteur ne souhaitant pas être contrôlé a pris la fuite et refusé d’obéir aux injonctions. Il finira par stopper son véhicule à la rue Arthur Descamps. L’homme au volant et son passager sont tous 2 connus des services de police. Ils semblent tous les deux sous influence », ajoute la police boraine.

Le véhicule n’était pas assuré, le conducteur n’est pas en possession de ses documents d’identité. « Toutefois nous parvenons à l’identifier à Il fait l’objet d’une déchéance du droit de conduire. Il se trouve de plus bel et bien sous influence. Il a reçu un PV pour immobilisation du véhicule. À noter que ce véhicule est suspecté d’être impliqué dans un accident avec délit de fuite survenu le 29/07. Ensuite, il a eu : un PV pour défaut d’assurance, un PV pour possession de stupéfiants, un PV stup et alcool au volant et un PV pour non-respect des conditions probatoires.

Patrouilles au Parc de Baudour

Dans le cadre de la lutte contre le sentiment d’insécurité qui règne dans et aux alentours du Parc de Baudour, la présence des équipes a été intensifiée et a mené, ce vendredi, au contrôle d’un véhicule. « À son bord 3 personnes. Deux d’entre elles étaient en possession de stupéfiants. Le contrôle de la voiture a mis à jour une plaque d’immatriculation signalée volée ainsi que le fait que le véhicule ne soit pas assuré et pas en ordre de contrôle technique… »