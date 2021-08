3 adultes sur 4 de Mons et de ses villages sont entièrement vaccinés

La vaccination des Montois continue de progresser. En effet, ce vendredi, sur l’ensemble de la population du Grand Mons, 59.233 habitants ont reçu au moins une dose du vaccin (77,1% de la population de plus de 18 ans). Parmi ceux-ci, 56.065 (73% de la population de plus de 18 ans) ont reçu les deux doses et sont totalement vaccinés.

Mons-Borinage: faire ses 2 doses dans nos centres de vaccination, c'est bientôt fini Se faire vacciner dans un centre, c'est bientôt fini. Les centres de vaccination vont doucement commencer à fermer, une grande partie de la population étant vaccinée. La date de fermeture est fixée au 21 août à Colfontaine et au 31 août à Mons. Il est donc temps de prendre rendez-vous si vous voulez vous faire vacciner dans ces centres. Voici les dates à retenir. *** ***** ** ********** ** ******** ** ** **** ** ********* *** ******* ** *********** ******** ** **** ** ***** **** ***** ******** ** **** ** ********* *** ****** ** ** ***** **** ** ****** ** ********** ****** ** *********** ** ** ** ***** **** ***** ** ***** **** ***** *** ***** ******* **** *** ****** ***** ***** ********* ** **** ****** **** ***** ******** **** *** **** ******** ** *** ***** ** ******* ************ ******** ******* ** ***** *** ** ******* **** **** ** *********** **** *** ********* **** *** ** ** ******* ** ************ ** ** ***** ** ***** **** * ******** ***** ** ********** ** ****** ********** ** *********** ******* *********** ** ***** ******** ***** ** ***** *** ********* ***** ** ************ ** **** ** ** ******* *********** **** ** ************ ** ****** ** *********** ******** ***** *** ** ********* ****** ** ** ******** ********* *** ** ***** ****** ************ ** ****** ********* *** *********** ********** *** ******** ******* ** ********* **** ** ****** **** **** ********** ** ********* ***** ************* ************** ***** ****************** *********** **** ** ** *** ******* ********** ******** ** **** ****** ** ******************* **** ***** ******************** ******** ****** ********* ************** *** ************* ********* ******** ** ****** ** ****** ** *********** ** ***** ********** ** ***** **** ***** **** ** ***** ********* *** ****** ** *********** ****** ******** ********* ********* **** *** ********** **** ** ***** ****** ********* *** **** *** ******** ********** * **** ******** ******** ******* **** *** ** **** **** *** ******** ***** ** ** **************** ******** ****** ******* ** ***** * ******** **** ** ***** ******** ************ **** ** ****** ** *********** ******** ********** ****** ** ** *********** ** * ****** ******** ** **** ****** ** ************ ***** **** ******* ******* ** ** ****** ******* **** ** *********** ** ***** **** ************* ********* ***** ******** ************ ** ****** ******** ************ ** *** ********** ** ****** ** ****** ** ***** ** ********* ********** *** ************* ************ ***** **** ** ***** ***************** ****** ***** ******** ******** ****** ********* ******** ** *** ******* **** *** ******** ******* ** ********** *** ********** ***** ** *** ************ *** ****** ************** ** ********* *** ******* * ***** ********* ***** ** ** ******** ** *********** *** ** *** ***** ** ********* ** ****** ** ** ******** ********* *** ******* ** **** ** ** *** ******* ** ***** ***** *** **** ** ******* **** ** ******* ****** *** ******** **** ******************** ** **** *********** ** ********* ** ************* ********* ***** *** ********* ** ************* ** **** ** ** **** ***** *** ********** ********* ********* *** **** *** ******** ************ ********** ** ****** ** *********** ** ************ ** ******* ****** *** **** ********** * ***** ******* ***** ******* *** ** ****** ******* ** ******** ***** ******** ** * ***** ***** ***** ****** ** ***** ******* ********** ** ** ************* ** ******** ** ******* ****** ******* ************ ** ****** ** ************ *** *** ***** ******* ************ ** ********* ** * ** ***** *** **** ********** ** ********* ***** ****** *** *** **** ******** ****** ********* ********** * *** ****** ** ** ********** *** * ** **** ******* ** *** * ******* ******** ** ******* ********** ** ** ***** ***************** ******** ** ********* ** ******* ** * * ********** *** *** ** ****** ** ***** ** ** **** *********** **** ******** ** ** ***** ********* ***** **** ******* ***** *** ******** ** ********** ******* **** ** ******** *** *** ******* ** ******** ** ************ ******* ** *********