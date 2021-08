A l’abandon depuis plus de 15 ans, l’ancienne gendarmerie de Frameries va être vendue

Inoccupé depuis plus de 15 ans, l’ancien site de la gendarmerie à Frameries va être réhabilité. La Régie des bâtiments, propriétaire, l’a mis en vente et a reçu plusieurs offres. Les cinq meilleurs offrants seront prochainement conviés à une séance d’arbitrage et le bien sera vendu au plus offrant.

