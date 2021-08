Au tribunal pour avoir donné des canettes à des mineurs un lundi de ducasse

Au tribunal correctionnel, on plaide parfois des tentatives d’homicide, souvent des trafics de drogue, de plus en plus de violences conjugales… Julien, quant à lui, est poursuivi pour avoir servi d’intermédiaire à des mineurs qui voulaient acheter de l’alcool dans un magasin de nuit ! C’était le 28 mai 2018 -un lundi de ducasse à Mons- et les mineurs étaient âgés de 14 et 17 ans.

