Coupe de Belgique: Mons A à Mormont, avec Dessel en point de mire

Un solide défi pour Verstraeten et ses partenaires. - F.Mi.

Sur le coup, le carton de dimanche face au BX Brussels (8-1), en ouverture de la coupe, a rassuré direction, staff et supporters montois. Mais pas question de s’emballer! D’autant qu’une mission lointaine et délicate attend les joueurs de Laurent Demol au second tour.