Une nouvelle fromagerie dans le centre de Mons. Priorité aux produits locaux!

Cécile Harmegnies et son compagnon David Heule ont ouvert leur fromagerie montoise ce vendredi. Situé à la rue de la Coupe, ce commerce propose une large gamme de fromages et de charcuteries locales. Ancien propriétaire d’une épicerie à Estinnes-au-Mont, le couple voulait répondre à la demande de plus en plus importante en produits frais de proximité.

** ******* ******** ***** **** *** ********** **** ** ************ ** ***** ** ********** ******** ***** ** ***** ********** *** ****** ** ** *** ** ** ***** ** * ******* ** ***** ***** ** ******** ******* ********** ******** ** ******** **** ** ************** ** ** ****** *** ****** ** ******* ******* *** ******** **** ** ******* ** ******* ********** ** ***** ****** *** *************** ******* ** ******* ****** **** ******** ** ********* *** ******* ************** ******* ********* ** **************** ******* ***** ** ** ************ **** ** ******** ***** *** ** ********** *********** ******* ***** ****** ** *** ** ****** ** ****** ***** *** ******** ** ****** *** ********* ********** * * ** **** ** **** ** ******** ** ******** ***** ** ** ******************* *** ******* ** ****** **** **** ** **** ***** ***** ******* ********** ******* ************ *** ********* ********** *********** **** *** ********** ******* ********** *** **************** ************** ************ ****** **** ****** *************** ****** ** ****** **** ********** ** ********* ****** ** ********* ***** **** ******* ** ***************** **** ***** ********** ********** ** ******** ********* *** ********** ********** ***** ******** *** ****** ************* **** ***** ******************* *** ****** *********** ** *** *** ******* *** ******** ********* ** ** ********** ******** ********* ** *** *** ******** ********** **** ******** ********* ** ** ****** *** **************** ******** ******* *********** ******************** ******* **** ********* *** *********** ** ** ******** **** **** ********* ****** ******* *** ******* ******* ** ********** **** *************** **** ********** ***** ** ******** ** ***** ** ****** ******* ** **** *** *** **** ***************** ** ***** ******* **** ** ********** ** ********* ******** ** **************** *** ******** *** ******* ****** ********** ** ****** *** *** ******* ******* ********* *********** **** *************** *** ******** **** ******** ***** ******* ***** *** ******** ** ********* ** ************* ****** **** ** *********** ** ** ****** ****** *** ************* ** ** *********** *** ******** ********** * ******* ** ********** ****** ** ******** **** ******** **** ********** *** ******* ** ******** ** ***** ********************** ******** ******* *********** ************ ** ***** ****** ** ***** ****** **** ** ******* *** ***** ******** ** ******* ** **** ** ******* ****** **** ************** ** ** ***** ***** **** **** ** *********** ** *** **** ****** *** ****** ******* ********** **** ***** *********** *** ************* ** ******** **** ****** ********* **** ***** ******************* *** ******** ** ******** ** ** ************ ******* ******** ** ****** ** ** ********** ******** ** ***** ** ****** ** **** ** ****** ** ******** ** ******* ********** ** ***** ***** ** ***** ** ******* * ** ** *** ** ** ******