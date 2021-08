Qu’attendre de la météo ce samedi? La totalité du pays est en alerte!

Ce matin, déjà quelques averses sur l’ouest du pays, puis temps temporairement sec. Après midi, d’intenses averses, probablement accompagnées d’orages, atteindront nos régions à partir de la France.

Les maxima seront compris entre 17 degrés en Hautes-Fagnes, 20 degrés au littoral et 21 à 22 degrés dans le centre. Le vent sera généralement modéré et parfois assez fort de secteur sud-sud-ouest. Sous les averses, les rafales pourront atteindre localement 60 à 70 km/h.

Cette après-midi, une perturbation traversera le pays d’ouest en est. Elle sera à l’origine de fortes averses orageuses qui pourront par endroits générer des cumuls compris entre 10 et 20 mm en 1h de temps. Quelques rafales de vent (généralement comprises entre 60 et 70 km/h) sont possibles plus localement.

Ce soir, les averses orageuses concerneront encore le centre et l’est, mais elles s’évacueront progressivement vers l’Allemagne. Cette nuit, le temps deviendra plus sec avec des éclaircies. Les nuages pourraient toutefois rester plus nombreux le long du littoral avec un risque d’averses plus important. Les minima seront compris entre 10 degrés en Hautes-Fagnes et 15 degrés à la mer. Le vent sera modéré, assez fort à la mer, de secteur sud-ouest.

Demain sera une journée assez venteuse avec une alternance d’éclaircies et de passages nuageux. Quelques averses se déclencheront encore, mais il fera souvent sec. Les maxima seront de l’ordre de 20 degrés dans le centre. Le vent sera modéré, et assez fort sur l’ouest, de secteur sud-ouest avec des rafales de 50 à 65 km/h. Au littoral, le vent sera parfois fort.