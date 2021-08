Animations au profit de la recherche contre le cancer ce week-end à Givry

Ce week-end, le Collectif Tous-en-Scène poursuit son « Festi’vie d’été » avec trois événements au profit de la recherche contre le cancer et la leucémie à la Halle aux Grains à Givry.

Venez faire la fête à la vie à la Halle aux Grains avec trois événements caritatifs au profit du Télévie.

Ce samedi 7 août de 10h à 19h, place à la grande kermesse avec une quinzaine de jeux pour petits et grands et de nombreux lots à gagner. Une grande chasse au trésor est également organisée dans les rues de Givry. La journée sera ponctuée de spectacles gratuits avec L’orgue voyage, Gaspésie (french cover), Home Sweet Home (duo saxo et chant) et Highkey.lowkey.

À partir de 19h, chacun pourra chanter sa chanson préférée lors d’une soirée karaoké.

Enfin, ce dimanche 8 août, le Collectif Tous-en-Scène organise un thé dansant de 14h à 18h. Les danseurs seront accompagnés en chanson tout l’après-midi par Daniel Zerak, Joël Reant, Lucie Dalidabba et Liliane Noël.

Pour rappel

Le Festi’vie d’été, ce sont 12 événements (blind test, chasse au trésor, kermesse, concerts, thé dansant, brocantes, bourses…) à la Halle aux Grains, répartis entre le 19 juin et le 29 août 2021. Lors de chaque événement du Festi’vie d’été, il sera possible de boire et de manger, tout en profitant des animations. Les visiteurs pourront également acheter des produits Télévie et déposer leurs pièces rouges dans la tirelire géante. L’entrée à chaque événement est gratuite.

Infos : www.halleauxgrains.be - tel. : 0494/33.43.13 - Mail : contact@halleauxgrains.be Adresse : Halle aux Grains 64, rue du Moulin à Givry.