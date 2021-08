«Daniel Gilson pourrait se retrouver jusqu’à Maastricht ou la mer du Nord»

Les recherches continuent pour retrouver Daniel Gilson, le dernier disparu des inondations de Liège.

L’homme vivait dans un chalet à Méry (Esneux). Tout laisse penser que l’Ourthe l’a emporté. Ce fut en tout cas le cas pour l’une de ses amies, qui se trouvait avec lui au moment des inondations, Marie-France Lambert. Son corps sans vie a été retrouvé le week-end suivant les inondations à Méry.

Selon RTL-INFO, 226 km ont été parcourus par les services de recherches, représentant ainsi près de 3.400 heures de travail. Pour le porte-parole de la police fédérale, Régis Kalut, Daniel Gilson pourrait se trouver bien plus loin que la Province de Liège.

« On a même une victime qui avait disparu près de Dholain et qui a été retrouvée à 28 km en aval du point de disparition. Le disparu, ici, il peut se retrouver à Liège peut-être, dans un des barrages qui est surveillé très activement. S’il dépasse ces barrages, il pourrait se retrouver jusqu’à Maastricht et pourquoi pas même aller jusqu’à la mer du Nord. Il n’y a aucune règle », a-t-il déclaré.

Les recherches continuent.