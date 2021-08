JO 2020: les Red Lions accueillis en héros à Bruxelles (vidéos)

Vidéos

Médaillés d’or à Tokyo, les Red Lions ont fait leur retour en Belgique ce samedi après-midi, et fêtent leur titre avec leurs supporters dans les rues bruxelloises.

Les Red Lions sont de retour en Belgique ! Deux jours après leur victoire face à l’Australie pour décrocher la médaille d’or olympique à Tokyo, les hockeyeurs belges ont atterri à Zaventem, et défilent désormais devant leurs fans, pour une parade dans les rues de Bruxelles.

Les nombreux supporters rassemblés sous la pluie pour accueillir leurs héros dans la capitale belge ont d’ailleurs eu la chance de les voir passer au ralenti, au sommet du bus. Les Red Lions leur ont envoyé des maillots dédicacés, ont pris le temps de signer et de rendre les casquettes qui leur ont été envoyées, et les fans ont même eu le temps de prendre des selfies avec les joueurs.

C’est dans une ambiance de folie que les champions olympiques, très proche de leur public, sont arrivés peu avant 19 heures à la place Rogier, où ils ont été très chaleureusement accueillis par les fans sur la musique « We Are The Champions » de Queens. Médailles autour du cou, les Red Lions ont ensuite été rejoindre leur famille pendant quelques minutes, avant de se diriger vers la scène où ils ont mis le feu, devant une foule en folie.

Après plusieurs minutes de communions avec la foule, les joueurs ont progressivement quitté la scène, après un hymne national, lancé par Victor Wegnez et partagé avec leur public.

Les meilleures images de la parade