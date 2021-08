Ce Montois va relancer dès septembre les thés dansants à Mons-Borinage

Serge Stachowiak s’est lancé dans un projet bien particulier. Ce Montois a créé au mois de mars sur les réseaux sociaux un groupe nommé «Retro Bonheur et les Z’amusettes». Son but est de remettre au goût du jour les thés dansants. Et il va lancer un premier événement, il aura lieu le dimanche 26 septembre à l’hôtel Van Der Valk de Mons.

******** **** ** **** ** ** ******* *** ***** ******** **** ***** ********** **** ***** ******** **** ***** ********** * ******** ** ******** ** ***** ** *********** ** ******* ** ****** ******** ************* ******* ** *** ********************** ** ******* ***** ****** ** ** **** ******** ************** ******** ** ***** ** ** ********** *** ** **** ** ****** ********** **** **************** ******** ***** *********** ************** ********* ************* *** *********** *** ****** ** ****** ****** ******** ********** ****** ***** ***** ************ ** ** **** **** ** ******** *********** **** ** ***** ********** ** ***** * **** ******** ** ***** ******** *** **** *** ************ **** ********** ** ***** ** ***** **** ** ******* ** ******** ****************** **** ***** **** ** ******* **** ** ********* * *************** ******** ** ********** ** *********** *** ********* ******************** ************** ** ******* * *********** ** ******** *** ****** ************* ******* ** *** ********************* * ****** ******* *** ********* ************ ** ****** ** **** ** ***** ******** **** ** ****** ********* ** ****** ************ ********** ***** ******* ** ******** ** ********* ***** ********* ** ****** ******* ********* ** ***** *** **** ** **** ******** *** ******* **** ******* ** ** ****** *** ** ********* ** *** *** ************ **** ************ **** ****** ***** ***** ******* ** *** ** ****** **** ******* **** ********** ****** *** *** ************* *** *** ******** *** *** **** ** ***** ********* **** *** ***** ***************** *** *** **** *** ******* ** ******* **** ******* ** ******* ** ******** ** ******** ** ********* ** ********** *** *** **** ** ***** ***** ********** ***** ** ** ********** ** ********* ************************** *** ***** ** ** **** **************** ********** **** ****** ******* ***** ** ***** ** **************** ******** ** ********* ** ****** ********* *********** ***** ******** ******** ******* *** ********* ** **** ** ** **** ** **** ** *** ****** ******* ** ****** **** ****** ** * **** ********** *** ***** **** **** ****** ***** **** ******* *** ** ****** *** ******* *** ** ******* ** ************ ***** ***** ** ** ******** ******* ***** ******* ******* **** ***** ****** *************** ** **** *********** ************* ** ************ *** ********* ************* ******* *************** ********* **** ****** ************ ********* *** ********** **** *** ******* ********** ** ********** ********** *** ************ ** ********** *** *** **** ***** ** ********* *********** **** ******** *********** ********** ******* *** ****************** ** ******* **** ************ **** ******* **** *** ***** ******* ** ****** ************* ******* ** *** **********************