La Ville de Mons endettée: une motion de G.-L. Bouchez pour que le CRAC intervienne

On apprenait dans nos pages, ce lundi, que la Ville de Mons est la commune la plus endettée de toute la région de Mons-Borinage. Sa dette s’élève à plus de 300 millions d’euros. Georges-Louis Bouchez, chef de file du groupe d’opposition Mons en Mieux, compte réagir en déposant une motion lors du prochain conseil communal. Son objectif: que le CRAC (centre régional d’aide aux communes) établisse un plan budgétaire pour la Ville de Mons.

***** **** **** ************** **** *** ***** ** ****** ** ***** ** **** *** ** ******* ** **** ********* ** ** ******* ** ************** ********* ********* ***** ***** ** ******** ************ *** ***** ***** ********* **** ************ ************* *** *** ** *** *************** *** ********** *** ** ************** *** ** ************ *** ********** ********* ** ********* ** ** ***** ** **** ********* ** **** ** **** ** **** ** ****** ************* ******** ** ****** ************ ******** *** ****** ** ******** ******* ******** ****** ** ******** ** **** ** ****** ** ***** ** **** *********** **** ** ***** ** ***** ********** *********** ************** ************** ******** ** ********* ******** *** ********** ** ******* *********** ** ** ***** ** ************* ************ ********** ***** **** ** ***** ********* ****** ** **** ** ** ********** ** ****** ** ********* ** ******* ** **** ** ** ******** ********** ****** *********** ************** ***** ******** *** ** ****** ** * * ** ********* ** ******* ******** ** ***** ******* ****** *** ** *********** ************* ** ******** **** ******* **** ****** ******** *** ********* *** ********* ** **** ************ *** ******** *************** ** ******* ************* ** ** ***** * ********** *** ********** ******** **** *********** *** ****** ******** ***** **** ****** ** ************* *********** ** ******************** **** ************* ******** ** *** **** *** ***** ** ******** ***************** *** ** ***** ** **** ** ******* *** ****** ** ******** *** ********* ** ******* *** *** ************* *** ******* ** *** *********** *** **************** ******** **** *********** ********** ** ** **** ** ************** **** ** ***** *** ******* *********** *** ** ***** ** **** ************** ******* ***** ********* ****** ** ***** ** ********** *** ************ *** ******* ******* ****** *** ** ********* ** ** ********** ******* ****** ***** *** ********* *** ***** ******** ****** ** *** ***** *********** **** *** ****** **** ** ***** ** ************* ***** *** *** ******** **** ******** ** ****** ** *********** ** ************** ** ********* ** ********** *********** ** ***** **** ********* ** ******* *********** ** **** ** ******* ******** *** ******* ** ****************** *** ****** ** ***** ********* ************* ******* ** **** ******** *** ****** ** ******** ******* ********* ************ ********* ** ****** **** *** ** ****** **** ****** ******** **** ********************* ************* ********** **** **** ******** *** ****** ** ******** ******* ******** **** *** ** **** ****** ******** ** **** *********** ******** **** ** ***** ** ***** **** ***** ** ********* ****** ************ ** ************* ** ***** ** **** ************** ***** *** ************* ** ************* ******** ** ***** ** **** * **** ** ******** *************** ** *** ** ** ***** *** ******** ** ** ****** ** *** ************* **** ** ****** * **** **** ** ******** ** ********** *** ******* *** *********** *** ********* ******************* ********* ** ***** ** ***** *********** ******* **** ************** *** ****** ********* ***** ** ********** *********** ** *** ******* *** ******** *** ******* ** *********** *** ******** *** *** ********* ******** ***** **** ************* *** ***** *** ****** ** ******** ******* ******** ****** *** ******** **** ********* ************ Les communes de Mons-Borinage ont plus de 466 millions de dettes. Tous les chiffres Les taux d’intérêt étant très bas, certaines communes n’hésitent pas à recourir à l’emprunt. - D.R. Hainaut Développement a analysé les données de Walstat sur l’endettement des 13 communes de Mons-Borinage. On peut scinder les entités de la région en deux catégories : celles qui empruntent beaucoup comme Mons ou Jurbise et celles qui préfèrent utiliser leurs fonds propres comme Boussu ou Saint-Ghislain. *** *************** ******* ** ******* ***** *** ****** *** ** ******** ** ******************** ** ******* ********* ******* *** ** ***** ** **** *** ****** ** **** ***** **** ** *** ******** ** ****** *** ******** *** ******* ***** **** ** ***** ****** **** ** ***** ******* **** ** ***** **************** ********** ******** ******* ***** *************************** ******* *************** ****** ******* ********** ** ********** *********** ******** ************* **** ** ************ ***** ************ **** ***** *************** ***** ********* *** ******* ***** *********************** **** **************** ********* ********* ** ** ******* ** ******** ********* *********** ******** *** **** ***** **** ***** ** **** ***** ************** **** ***** *** ********* *** ***** ******** **** ***** *********** **** ******** ******** ** ******* ** ********** ***** *** ****** ** *** ***** ******** ** ***** ******* ********** *** **** ************** **** ** ** ******* *** **** **** ************** *** ******** ** ******** **** **** *** ******* ** *********** ****************** *** ******** ************ *** ******** ** *********** *********** ** ********* **** *** ** ********* ******* ** ** ******** ********* ***** *** ********* ** ***** *** ******** ** **** *********** **** *** ** ***** ****** ************ ************ *** ** **** *** **** ***** ********* ** ******** ******* **** ** *** ************** ** ***** ** *** *** ***************** ******** **** **************** ************ ***** ******** *** ******** ********* *** ******** ******** ** ******* ********** ** ** **** *** ******* ** ****** ** ** ******** ************ ** * * ********** *** ******** **** ****** ** ** **** ****************** **** ** ********* ********* ** **** **************** ***** ***** ***** *** ********** *** ** ************ *** ********* ************* *** ****** **** **** ********** *** ******** **** ** ***** ************* *** ******** **** ** ******* *** ** **** ***** **** ** ******* ******* *** ************* **** ** **** ***** ********* *** *********** ** *************** ** ***** ******* *** ******** *** ******** **** ************ *** ** ******** ** ******** ******* ** *********** *** ***** ** **** ******** ****** ** *** ********** ** ******** **** ***** ******* ** ******* ** *** ** ****** ************ ** ******* ********* ********************* *** **** ******** ** **** ****** ** ** ******* **** *********** **************** *** ************ ** ****** ** ************ ** ******* ** ****** * ****** *** ***** ********** **** *** *********** ** ***** ********* ** ** ******** ** ***** *********** *** ** *** ***** *** ********* ************ ***** ****** ************* ************ ********* ** *********** ** ******* *********** ********* ****************** *** **** ********** ** **** ***** ** ********* ** *********** **** ***** ** **** ******* ** ** ***** ** ** ******** ** ********* *********** ********** *** ** ****** **** *** ******** **** ***** ********* ***** ********** *** ******** ***** ************** ** **** * ****** ***************** ** ******** ******** ********** ** **** ********** ******* ** *** ** *********** ************ ****** ********* **** ******** ** *** ****** ******** **** ****** ******** *** **** ************* ***** ******** ** ***** ** ***** ** ****** *** ******** **** ******** ** ** ****** *** **** ******** ************** *** ***** ****************