Attention si vous avez mal à la tête, des vertiges et des nausées: l’IRM met en garde

L’IRM met en garde ce lundi contre les intoxications au CO.

L’IRM met en garde contre les intoxications au CO ce lundi. Chaque année, le tueur silencieux fait plus de mille victimes en Belgique, dont 2 à 3 % décèdent. « La plupart des intoxications surviennent à la maison et sont dues à un appareil de chauffage ou de production d’eau chaude. Les poêles individuels sont plus souvent impliqués que les installations de chauffage central. Les intoxications dans les salles de bain sont en général causées par un chauffe-bain au gaz », explique l’Institut royal météorologique belge.

Si vous avez des maux de tête, des vertiges et des nausées, ou que vos enfants ont des maux de ventre, il pourrait s’agir d’une intoxication au CO. « Pensez surtout au CO quand un malaise survient dans une salle de bain équipée d’un chauffe-eau au gaz ou quand plusieurs personnes présentent ces symptômes en même temps. Sans intervention, ces symptômes peuvent évoluer vers une perte de conscience et même un décès »

Soyez donc très prudents.

