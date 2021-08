Lionel Messi arrive au PSG: l’Argentin est attendu à Paris pour sa visite médicale

Direct

Le doute ne semble plus permis concernant l’Argentin : il évoluera bien au Paris Saint-Germain.

Lionel Messi s’est envolé pour Paris, où il va s’engager avec le PSG dans les prochaines heures. Une information qui a notamment été confirmée par son père, qui a annoncé qu’il allait bel et bien signer à Paris ce mardi.

L’Argentin est arrivé à l’aéroport de Barcelone-El Prat ce mardi vers 13h20 en compagnie de sa femme et de ses trois enfants et est attendu dès dans la capitale française à 15h. Il passera ensuite sa visite médicale avant de signer son contrat, qui devrait être de deux ans (plus un an en option) d’après l’Équipe. Le salaire de Messi s’élèverait à 35 millions d’euros par an, bonus inclus.

Une conférence de presse serait programmée pour mercredi.