Un acteur de la saga Harry Potter à Mons en novembre!

Le magasin sur le thème Harry Potter va accueillir sa première star dans ses locaux montois. C’est Stan Yanevski (Viktor Krum dans la saga) qui sera à Mons pour un moment particulier avec les clients du magasin.

Bonne nouvelle pour les amateurs de magie et les admirateurs des acteurs de la fameuse saga Harry Potter : le magasin Wizard Shop de Mons accueillera en novembre son premier invité de renom, l’acteur Stan Yanevski, qui joue le personnage de Viktor Krum dans la série.

L’acteur sera en Belgique en novembre. - Instagram Stan Yanevski

« On avait déjà organisé ce genre de rencontres dans notre magasin de Mouscron, mais c’est la première fois qu’on peut le faire à Mons », détaille Marie Durnez, responsable de la communication pour les magasins. C’est d’ailleurs le même acteur qui était venu, Stan Yanevski, qui incarne Viktor Krum dans le 4e et le 7e volet de la saga.

10 euros le selfie

« On voudrait le faire régulièrement mais ce n’est pas facile avec le Covid. On sait que ça plaît aux fans. On essaie donc d’avoir l’acteur chez nous et on organise cela avec 20 personnes par heure afin d’avoir un vrai moment avec la star. Dans certaines conventions, c’est à la chaîne mais ici on veut proposer un petit moment avec lui », ajoute-t-elle.

Les gérants vont ouvrir de nouvelles boutiques. - M.C.

Par réservation

La journée s’organise par réservation. « Tout est prévu avec le ticket afin de respecter la jauge Covid », détaille Marie. Il existe plusieurs formules : le selfie à 10 euros, l’autographe à 15 euros et le pack qui réunit les deux pour 25 euros. « Cet argent sert à payer la venue de l’acteur, on n’y gagne pas grand-chose, à part une petite pub pour le magasin », confie-t-elle.

Ouvert depuis mai dernier, le magasin thématique sur l’univers de J.K. Rowling ne désemplit pas. Les gérants rencontrent un tel succès qu’ils vont ouvrir de nouveaux magasins, à Gand et à Courtrai.

Le magasin montois a ouvert en mai. - M.C.

Les tickets pour l’événement montois se vendent comme des petits pains, assurent nos confrères de la DH. Les Montois semblent en effet particulièrement excités par cette venue. La vente a débuté ce lundi. Ce mardi en fin de journée, 90 % des tickets étaient déjà réservés.

Pas de panique si vous désirez rencontrer l’acteur, il sera également présent à Courtrai, dans le nouveau magasin Wizard Shop, le samedi 6 novembre. À ce jour, il reste encore des tickets pour cette rencontre.