Près de 50 produits retirés de nos magasins et rappelés: mais que se passe-t-il?

Les rappels de produits alimentaires pour cause de teneurs trop élevées en oxyde d’éthylène se multiplient ces derniers jours. Après les barres de sésame, des compléments alimentaires et toute une série de glaces qui ont fait l’objet de communications de rappel de la part de différents producteurs et supermarchés, c’est au tour des produits laitiers, et autres produits sec ou sauces d’être retirés des rayons.