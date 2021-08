Trois amis lancent une campagne de crowdfunding pour ouvrir leur boucherie à Havré

Florent, Quentin et Gilles ouvriront prochainement leur boucherie Table Ronde. - Antoine Melis/Craft Architecture

Le projet «Table Ronde» n’est plus à présenter dans la région. Après avoir ouvert leur sandwicherie à Mons, en plein Covid, et leur friterie à Wasmes, Gilles, Florent et Quentin souhaitent désormais lancer leur propre boucherie à Havré. Leur projet «Relais Fermier Mons» reste dans la continuité de leurs autres enseignes: faire découvrir des produits locaux. Mais pour cela, il faudra récolter 30.000€…