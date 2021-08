Baudour: sans nouvelles de leur petite-fille depuis 2 ans, un couple appelle à l’aide

Luigi et Angela veulent réunir leurs quatre petites-filles. - F.D. et D.R.

Luigi Sias et Angela Beurtuccelli n’ont plus de nouvelles d’une de leurs petites-filles depuis plus de 2 ans. La petite Clara (nom d’emprunt) a été confiée à son père suite au décès prématuré de sa maman. Les Baudourois ont obtenu devant le tribunal un droit de regard pour voir la petite deux fois par mois. «Le père ne se présente cependant jamais au lieu de rendez-vous...», déplorent les grands-parents, qui ne savent plus vers qui se tourner.