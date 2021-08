Une vingtaine de voitures et 4 maisons vandalisées à Boussu: 2 suspects interpellés

Durant la nuit du 1er au 2e août, plus de 20 voitures et quatre habitations ont été victimes de vandalisme dans le quartier Robermont à Boussu.

« Boussu et plus particulièrement le Quartier Robertmont ont été victimes il y a quelques jours de nombreux actes de vandalisme. Au total, ce sont une vingtaine de voitures et 4 habitations du quartier qui ont été dégradées dans la nuit du 1er au 2 août », constate la police boraine.

L’enquête menée par le bureau d’investigation judiciaire de la police boraine a permis hier l’interpellation des 2 suspects. Ils ont été entendu sur les faits qui leur sont reprochés, l’un est en aveu alors que l’autre nie être impliqué dans cette affaire.