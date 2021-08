Grande récolte de vivres non périssables à Mons

Les Anges de Mons organisent une grande récolte de vivres non périssables au profit de personnes précarisées et d’autres associations de la région montoise du 6 au 11 septembre 2021.

Les bénévoles de l’équipe se mobiliseront dans la galerie des Grands Prés du 6 au 11 septembre. Un stand sera installé dans la galerie en face du magasin IKEA.

L’opération est aussi l’occasion de faire passer un message de solidarité et de fraternité à un grand nombre de personnes et surtout de sensibiliser les plus jeunes.

Quels produits sont récoltés ?

- des produits alimentaires non périssables en petits conditionnements : conserves de légumes, légumes secs, riz, desserts, conserves de fruits, chocolat, compotes, biscuits, confiture, pâtes, ...

- des produits pour bébés : produits d’hygiène, lait de croissance, couches

- des produits d’hygiène : savons, gel douche et shampoing, rasoirs, brosse à dents, dentifrice.

En avril, l’opération a permis de récolter 5.600 kg de vivres non périssables grâce aux bénévoles et aux donateurs et d’aider cinq associations de la région montoise.

L’affiche. - D.R.