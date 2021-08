Coronavirus: 80% des adultes en Belgique sont complètement vaccinés!

Huit adultes sur dix en Belgique ont été complètement vaccinés contre le coronavirus, ressort-il jeudi des données de l’Institut de santé publique Sciensano.

Le nombre de personnes complètement vaccinées s’élève à un peu plus de 7,5 millions. Ce qui correspond à 65,2% de la population totale. Chez les adultes, la barre des 80% de vaccinés a été atteinte.

Près de 8,25 millions de personnes ont déjà reçu au moins une première dose, soit 71,6% de l’ensemble de la population ou 84,3% des personnes de plus de 18 ans.

La Flandre est un peu plus avancée dans la campagne de vaccination. Un peu moins de 70 % de la population totale est entièrement vaccinée et plus de 85 % des adultes flamands, selon le site Internet Laatjevaccineren.be.

Depuis plusieurs semaines, des mineurs d’âge (à partir de 12 ans) sont également invités à se faire vacciner. Dans le groupe d’âge des 12-17 ans, 18% sont complètement immunisés contre le SARS-Cov-2, tandis qu’environ 60% ont reçu au moins une première injection, selon les données de Sciensano.