Distribution des Jurbise Life box pour les plus de 60 ans

Ce jeudi, dans le cadre de l'opération «Été solidaire », deux étudiantes, Jade et Elena, ont accompagné Jacqueline Galant afin de distribuer une petite boîte importante pour les seniors jurbisiens.

« Cette boîte fluorescente contient diverses informations médicales et renseignements utiles. Élaborée via le Plan de Cohésion Sociale communal en concertation avec les corps médicaux de l'entité, cette Jurbise Life Box est facilement identifiable et peut sauver des vies ! Merci Jade et Elena pour votre dynamisme ! » explique, Jacqueline Galant, bourgmestre de Jurbise.

Les étudiants accompagnés du collège communal assurent la distribution pendant les vacances.