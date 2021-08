Un spectacle à ne pas manquer cette nuit: les étoiles filantes seront bien visibles!

Il faudra lever les yeux ce jeudi soir.

La nuit de jeudi à vendredi sera propice pour observer, dans l’atmosphère terrestre, la pluie d’étoiles filantes des Perséides. Dans la seconde moitié de la nuit, il sera possible de contempler environ 70 étoiles filantes par heure, estime la plate-forme de météo en ligne Meteovista.

Les Perséides sont un phénomène qui se passe chaque année. Cela commence le 17 juillet et dure jusqu’au 24 août, et mais il y a clairement plus d’étoiles filantes à voir du 8 au 18 août. Le pic a généralement lieu dans la nuit du 12 au 13 août et cette année il en sera de même.

Le pic absolu tombera cette nuit de jeudi à vendredi à 2 heures mais le meilleur moment pour observer la pluie de d’étoiles filantes sera à partir de 3h45.

Les conditions météorologiques ne seront cependant pas idéales en raison d’une nuit sèche avec des éclaircies mais également des nuages.

Il sera également possible d’en voir dans la nuit de vendredi à samedi. Mais il devrait y en avoir moitié moins.