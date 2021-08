Les maîtres de l’accordéon seront à Mons du 24 au 29 août prochains (concours)

Cette septième édition du festival de l’ASBL Accordéons-nous.org sera aussi le théâtre de deux concours. Il y aura tout d’abord une compétition internationale avec plus de 30 joueurs d’accordéon. « Des musiciens venant d’Ukraine, de Lettonie ou encore de Lituanie seront présents », confie Olivier Douyez, le président de l’association organisatrice. « Les gagnants de notre concours enchaînent souvent avec des compétitions plus prestigieuses comme le concours Reine Élisabeth. Les deux artistes russes du concert Double Expression du vendredi 27 août sont d’ailleurs les deux derniers lauréats de notre événement dans les catégories classique et variété. »

Les débutants et amateurs auront aussi le droit de se retrouver sous les projecteurs. Les responsables du festival ont programmé le 28 août un concours national francophone d’accordéon. « Il est réservé aux élèves des écoles belges et françaises. Six Montois font partie de la liste des candidats. L’un d’entre eux n’a que 8 ans et un autre 10 ans. »