La plongée sous-marine à Dour, rien de mieux pour se ressourcer

Le confinement aura eu au moins ça de bon : nous faire redécouvrir le plaisir de la promenade, et nous rappeler qu’il n’est pas indispensable d’aller bien loin pour parcourir de jolis coins de nature. C’est simple, c’est sain et c’est gratuit ; que demander de plus ? ! Au bout de quelques mois cependant, les marcheurs novices tombent souvent à court d’idées et en ont assez de traîner leurs godillots toujours sur les mêmes itinéraires... Alors nous avons demandé quelques suggestions à une véritable encyclopédie vivante de la marche dans le Borinage et les Hauts-Pays : Pierre Lemal.