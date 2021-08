Lionel Messi absent de la sélection du PSG pour le deuxième match de championnat!

Malgré un premier entraînement avec le groupe, l’Argentin ne sera pas de la partie pour le deuxième match de championnat.

Comme attendu, Lionel Messi ne figure pas encore dans la sélection du Paris Saint-Germain pour le match contre Strasbourg, où évolue Matz Sels, samedi à 21h00

Messi, 34 ans, a participé à son premier entraînement jeudi après un mois de vacances après avoir joué la Copa America, remportée avec l’Argentine.

Sergio Ramos, blessé, ne figure pas non plus dans la sélection tout comme Marquinhos Marco Verratti, Leandro Paredes, Neymar, Angel Di Maria et Gianluigi Donnarumma, qui ne sont pas encore prêts après leurs vacances après leurs obligations en sélection.