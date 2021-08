Génération vélo se balade à Wihéries: voici le programme

Dans le cadre de la semaine de la mobilité, le centre culturel de Dour et la maison de jeunes de Dour vous proposent la 9ème édition de « Génération Vélo » le samedi 18 septembre.

Au programme cette année : parcourir Wihéries et vous balader en vélo (+/-15km) dans son histoire avec un parcours en boucle, convivial et familial parsemé d’étapes artistiques et gustatives.

Le parcours encadré, au départ du belvédère, vous baladera dans Wihéries. Des étapes gustatives et des étapes artistiques proposées par la bande à p’Art seront au programme.

Des animations seront également proposées par la bibliothèque et le plan de cohésion sociale.

L’occasion également de prendre un verre sur la terrasse de la Tour du Belvédère tout en profitant d’une animation musicale proposée par le jeune dourois « Jérémy Delaunoy » (The Voice belgique). Et c’est Gratuit !

L’affiche. - Centre culturel de Dour.

En pratique

Le samedi 18 septembre, rendez-vous dès 14h sur le site naturel du Belvédère, chemin des Croix 1 à Dour. Profitez du grand parking gratuit de la Grand-Place.

Départ à 15h00. Retour vers 18h30. Fin 20h00.

Avec la collaboration de l’administration communale de Dour, l’échevinat de la culture, la RCA, l’ASBL le Belvédère, la maison des jeunes, la bibliothèque, Fox eyes production, Amorce Productions, le cycle liégeois, Link radio et le plan de cohésion sociale.

Sous réserves des conditions Covid-19.

Infos au centre culturel de Dour par tél. au 065/761.847 ou par mail à info@centrecultureldour.be