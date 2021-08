Hainaut: 50 producteurs locaux réunis au magasin de la ferme du Bosquetiau

Benjamin, Catherine, Pauline et Vincent. - D.R.

Catherine, Pauline, Benjamin et Vincent ont tout plaqué pour se lancer dans une toute nouvelle aventure: la création d’un magasin dans la ferme de leurs parents. Et le moins que l’on puisse écrire, c’est que le pari est réussi. Avec plus de 600 visiteurs lors de l’ouverture du 8 août dernier, le magasin de la Ferme du Bosquetiau a fait carton plein!