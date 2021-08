Thierry Neuville remporte l’Ypres Rally Belgium

Thierry Neuville a décroché sa 14e victoire en championnat du monde des rallyes.

Thierry Neuville (Hyundai) a remporté le Rallye d’Ypres, 8e des 12 épreuves du championnat du monde WRC dimanche à l’issue des quatre dernières spéciales disputées dimanche à Spa-Francorchamps.

Le pilote belge recolle au classement du championnat du monde avec le même nombre de points que le Gallois Elfyn Evans (Toyota Yaris), 2e, et se rapproche du Français Sébastien Ogier (Toyota Yaris), seulement 5e à l’arrivée à Spa.

Le pilote germanophone de St-Vith décroche la première victoire de sa saison, la 14e de sa carrière dans un rallye WRC. Neuville remporte aussi son premier rallye depuis le 26 janvier 2020 au Monte-Carlo et c’est une première avec son nouveau copilote Martijn Wydaeghe.

Thierry Neuville l’a emporté avec 30.7 d’avance sur l’Irlandais Craig Been qui assure un doublé à Hyundai. Le Finlandais Kalle Rovanpera (Toyota Yaris), 20 ans, est 3e à 43.1 devant le Gallois Elfyn Evans (Toyota Yaris) 4e à 49.6. Sébastien Ogier, 5e à 55.8, conserve la tête au classement des pilotes Thierry Neuville

Thierry Neuville a géré son avantage sur les 40,52 km au programme des quatre spéciales (deux fois Stavelot et Spa-Francorchamps) disputées sur le circuit de Spa-Francorchamps. Le second passage lui permettait de creuser encore l’écart à Stavelot (2e derrière Tänak) avant de réussir le 3e chrono dans l’ultime tronçon, la Powerstage sur le circuit de Spa-Francorchamps et en partie sur la portion de terre de rallyecross.

Cette Powerstage a été remportée par l’Estonien Ött Tanak (5 pts) devant Sébastien Ogier (4pts) et Thierry Neuville (3 pt). Rovanpera prend 2 points et Evans 1.

Au classement des pilotes, Ogier compte 162 points pour 124 à Evans, 2e et Neuville, 3e.

Le prochain rendez-vous est prévu dans un peu moins d’un mois avec le Rallye de l’Acropole en Grèce du 9 au 12 septembre.