Le 15 août, deux processions célèbrent normalement la vierge Marie dans notre région: Notre-Dame du Bon-Vouloir à Havré et Notre-Dame du Moulineau à Ghlin. Cette dernière à été annulée à cause du Covid. Mais la procession d’Havré s’est quant à elle bien tenue ce dimanche. Voici quelques photos et une vidéo.

