Coupe du Hainaut: Bellatrèche a qualifié Honnelles face à ses amis Wiersiens(+vidéos)

Mehdi Bellatrèche et Guerino Bruno ont retrouvé les Wiersiens. - F.D.

La rencontre entre Honnelles et Wiers a tenu toutes ses promesses ce dimanche après-midi lors du 3e tour de la coupe du Hainaut. À tel point qu’aucune des deux équipes n’a su se départager après 90 minutes. C’est finalement aux tirs au but que les Honnellois se sont qualifiés. L’ancien Wiersien Mehdi Bellatrèche a par ailleurs inscrit le tir au but décisif.