D1: la Québécoise Charlotte Brasseur arrive au RAEC Mons pour le « soccer »

Née d’un papa belge et d’une maman canadienne, et plus particulièrement québécoise, Charlotte Brasseur a débarqué à Mons. Elle est la nouvelle gardienne du RAEC!

** ** ********* ** ***** ** ****** **** ** ** ****** ** ** ********* *** ******** ** ******* ** **** ********* *** ** ****** ****** ** **************** ******** ********* ********* *************** *** *********** ** ****** *** *********** *** ******* ******** ******* ********** ***** ***** ** ********* ** ***** ** ** ****** *** **** ****** ** ******* *** ** ********* ** *** ***** *** ******* *********** **** ******* ** ** *********** ********** *** ** ******** ** **** * ****** ** *** ********* **** ****** ** ** ********* ** ************* ******** ** ************* **************** ****** * ******* *** ***** ** **** ** ****** *** **** ***** ***** *** **** *********** **** ****** ******** ** ******** ********** ** **** ** ****** *** ** ******* **** *** *** ***** ***** ***** ** **** ********** ** ***** **** ***** ** *** *** *** ******** *** ************* **** ****************** *** ********** *********** ** ********* **** ******* **** ** ****** *** ** ****** *** **** ******* **** **** ******* ******* *** **** ********* ******** **** ** **** ***** ********* ** ****** ***** ***** **** ********** ** **** **** *** ****** ***** ******** ** *** ********* ** ******** ** ********** **** ****** **** **** ** ****** **** *** ******* **** ******* *** ****** ** ******** ******* ***** *********** *** ** **** ******* ** ****** ** ******** ** *********** **** ***** ********* **** ******** ** ******* **** ** ******* **** ********* ** ** ***** ********* *** ** ******* *** ********* ******** ** ***** *** *** ********* ************ ** **** **** ******* *** ** **** ** ******** ** ********* ** ********* ********* ****** ********* ****** ******** ****** **** ****** ********* ** ****** ******* ** ****** ******** ** ****** ** **** ******* ******* *** ** ** ****** *** ** ****** ********* * **** ** ****** ** * ******** *** ******** ******* ********* **** ***** ***** ********** ***** **** ** ****** ******** ** ****** ******* ** ********* ****** ***** *** ** *********** ******* *** ************ ** ** ***** *** ** ************* ****** ****** *** ** ********* *********** ***** *********** *** ******** ******* ******* ********** ** ******* ** ********** ********* * ** ******* **** ********* *** ***** ***** *********** *** ** ** ***** *** ** ****** **** ******* ** ****** ********* **************** ** ** ****** ***** *********** ** **** ********* * ***** ** ********** ** ******* *** ********* ** *** ******** **** ********** ** **** ****** *** ** ******** *** ****** ********* ******* ** ******* *** *** *** ** ***** ********** *** **** ****** *********** ***** *** ****** ******** ** ********* ** ** **** ***** ******* **** *** ***** ** ******** ** ******* **** ** ******* ***** *** ****** *** **** ** ***** ** *** ** **** *********** *** ******** ** ******* ********* * ******* *** *********** *** **** ** ********** **** ** ****** ***** ********* ******** *** ******* ** **** *** **** *** ******* ****** ******* ** ********* ******* *******