Un blessé au couteau lors d’une grosse bagarre à Frameries

Un climat de peur s’est installé dans la rue de la Libération, à La Bouverie. Ce week-end, une grosse bagarre a éclaté, et a fait un blessé par couteau. Arme à feu et couteau ont été exhibés. La police boraine est intervenue en nombre, et a dressé un périmètre de sécurité. Il y avait des banderoles. Au moins deux personnes ont été arrêtées.

*** ***** ******* ******** ******** *** ** ***** *** ******** **** ***** ******** ** *** ** ** ******** * ******** **** ** **** ** ****** ** ******** ** ** ********* **** ***** ******** *** ********* ******* ****** ** ** *** ** ** *********** **** ************ ** ******* *** **** ** **** ** ****** ********** **** ***** ******** ** ******* ** ***** ***** ****** *** ******* ** ******* *** ******** ** ** ******** ******* ******** ***** Lire aussi Des fous du volant dans le Borinage: la police invite les riverains à les dénoncer ** ********* ** ** ******** *** ******** * ***** ******** ** ******** *** ****** ** ********* *** ********** *** ***** ************** ** ***** **** ********* *** *** ***** ********** ** ********** ****** ********** ********** ****** *** ******** **** ** ****** ** **** ******* *** ********* **** ****** ** ** ******* ** ********** ** ******* *************** *** ** ******* ******** *** ***** ******* *** *********** ** ******* **** **** ***** ******** ** ************* **** ** **** ** ****** ******** ** *** ******* **** ** **** *** ****** *** ********** ************** ***** ******* **** *** ****** ** **** *** *********** ** ******* ** **** *** *********** *** ********* **** ***** ******** ***** ** ****** ** ** ******** **** ******** ** ***** ********** ** ****** ******* *** ***************** ********* ** ** *** ** ***** **** ** *** ** ** ************ ********** *** *** ****** **** ***** *** ********* ***** ** *********** *** *** ***** ** ** ********* ********* *** *** ** ********* *** ***** ******* ** **** *** ********* ****** **** ****** ** ********* ** **** ******* ** ***** *** ********* ** ****** *** ****** ** ********* ** ****** **************** *** ** ******* ** ************* ** *** ********** *** ********** *** ** *** ** ** ************ *** ********* *** ******** ** ******** ** ********** ********* **** *** ********* *** ******** *** ******** ** *** ****** ** ** ******* *** ******* ***** ****** ** ****** ** ***** ******** **** ****************** ** **** *** ******************** Que s’est-il passé à Frameries? Cinq personnes arrêtées par la police Ce vendredi soir, la police boraine est intervenue rue Raoul Follereau à Eugies. - D.R. Le week-end a démarré sur des chapeaux de roues pour la police boraine. Une dispute a éclaté ce vendredi soir à Eugies. La police est intervenue en nombre, et a procédé à cinq arrestations administratives. ** ****** ** ******** * ***** ***************** ****** *** *********** ** ********** ******** ***** *** ********* ** **** *********** ** ************* ************ ** ******* *** ***** ********* ** ******* ********* ****** ** ****** ******** ********* *** *** ****** *** ****** ** ******* *** ********* *** ******** ** ****** ** ***** *** ** ******** *** ************ **** ********* ** **** **** ******** ** ** ***** ******* ******* **** ** ************ ****** *** ************* ****** ******** *************** ******* ******************** ***** ** ******* *** ****** ** ************ *** ********** ** ******* ****** ********* *** ********* ********** ******** *********** ** ****** *** ******* ******* *** ****** *********** *** ****** **** ** ***** ******** **** *********** ** *********** ** ****** ******* *** * ********* *******************