«Le politique devrait avoir le courage de rendre la vaccination obligatoire»

Il y aura donc des mesures différenciées pour le port du masque dans les écoles wallonnes et bruxelloises. Elles seront donc bien plus strictes dans la capitale, la faute aux différences de taux de vaccination des 12-17 ans. A la sortie de la réunion entre la ministre et les acteurs de l’enseignement, les syndicats étaient relativement satisfaits.

« Je comprends le raisonnement qui mène à ces mesures différenciées entre la Wallonie et Bruxelles », réagit Joseph Thonon, le numéro un de la CGSP-Enseignement. « C’est l’application d’un principe de précaution, mais je m’attends à des réactions d’une partie de nos troupes, surtout que beaucoup d’enseignants qui travaillent à Bruxelles habitent en Brabant wallon. J’espère que la vaccination pourra faire un bond à Bruxelles en septembre, ce qui pourrait permettre de revoir ces mesures ensuite. »

« Vaccination obligatoire »

Du côté de la CSC-Enseignement, on oscillait entre satisfaction (rentrée en présentiel) et regrets (les mesures différentes sur le port du masque). « Je peux comprendre la logique, mais va-t-on encore pouvoir jouer comme cela longtemps ? », se demande Roland Lahaye. « Si on veut un enseignement de qualité pour tous et un vrai retour à la normale, il faut avoir le courage politique de rendre la vaccination obligatoire pour tous. Sinon, on ne s’en sortira pas. Ce virus nous a suffisamment enquiquiné pour que l’on se pose la question. Imaginez-vous comme certaines écoles risquent encore d’être complètement désorganisées dans les semaines à venir. Cela ne va pas favoriser les apprentissages. Il faut faire quelque chose… »