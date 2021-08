Deux chevaux maltraités et abandonnés à leur propre sort ont été saisis à Cuesmes

L’association Animaux en Péril est intervenue ce lundi à Cuesmes. La découverte d’animaux dans un état préoccupant, abandonnés à leur propre sort sur un terrain marécageux, a conduit l’UBEA (Unité de Bien-Être Animal) à ordonner la saisie des deux hongres.

Ce lundi 16 août en début de matinée, Animaux en Péril est intervenue pour secourir un cheval et un poney à Cuesmes. « Le ton est donné en arrivant sur le lieu de détention des équidés. Notre équipe s’est retrouvée encerclée de ronces. Accompagnées des inspecteurs vétérinaires de l’administration, les soigneuses professionnelles parcourent le terrain grâce aux tracés réalisés par le passage répétitif des chevaux. En dehors de ces chemins rudimentaires, le sol n’est qu’un mélange de boue et de déjections », communique l’ASBL.

Sur place, la végétation avait repris ses droits sur la parcelle. Les orties, chardons et autres plantes vivaces ne laissent aucune place à une quelconque source de nourriture. Elles envahissent également les crinières et les toupets des deux équidés. « Une preuve flagrante du désintérêt de la propriétaire pour les animaux présents sur ce terrain laissé à l’abandon. Les intervenants remarquent également l’absence d’eau potable sur place. Les chevaux ne peuvent étancher leur soif qu’en tentant de s’abreuver dans une bassine où s’amoncellent divers restes de pains, de légumes et fruits putrides », ajoute Animaux en Péril.

Chevaux délaissés

« Physiquement affaiblis par les privations du minimum vital, les deux hongres souffrent aussi de multiples maux qui démontrent une fois de plus le désengagement de la propriétaire envers ses animaux. Le poney présente des signes de maigreur inquiétants et le cheval demi-trait, que nous avons nommé Gallagher, n’a pu compter que sur ses réserves pour garder un embonpoint correct », dénonce l’association.

Les pieds des animaux étaient également en très mauvais état. « La maltraitance est remarquable aux pieds des équidés, ils ont tous les deux les pieds fendus, le maréchal-ferrant n’est pas intervenu depuis au moins une bonne année. Ce mépris pour les soins des sabots occasionne de graves douleurs et peut par la suite causer des blessures irréversibles », insiste Sophie Locatelli, vice-présidente d’Animaux en Péril. Le constat est similaire pour les yeux des deux bêtes qui souffrent d’uvéites, des infections fréquentes chez le cheval.

Direction Ath

Handicapés et souffrants, ces animaux ont donc été menés à bord du van de l’association avec la plus grande prudence. Une opération délicate et périlleuse pour ces chevaux qui vivent un véritable calvaire en réalisant le moindre pas. Une fois à Meslin l’Evêque, au refuge de l’association Animaux en Péril, les équidés ont été installés dans deux boxes confortables, où ils ont pu enfin se ruer sur la nourriture et s’abreuver à leur guise.

Le vétérinaire de l’association s’est déplacé afin d’établir un constat pour les deux rescapés de 25 ans chacun. « Ce dernier fait malheureusement état d’une inflammation de l’uvée pour les deux équidés et confirme que Gallagher terminera rapidement aveugle par absence de traitements des uvéites », communique l’ASBL.

Le pronostic vital est beaucoup plus engagé chez le poney qui présente des signes de souffrances permanentes, visibles à la contraction de ses muscles et de son dos. « Cette douleur extrême est due à la très grave négligence au niveau de l’entretien et du parage des pieds, ce qui a entraîné des dommages importants à la troisième phalange située à l’intérieur du sabot. Ce traumatisme provoque une incapacité à se déplacer sans souffrance. Immédiatement traité à l’aide d’antidouleurs, celui que nous avons nommé Whitaker bénéficiera d’une surveillance de chaque instant par l’équipe du refuge », ajoute-t-elle. Un maréchal-ferrant interviendra également.

P-v. pour les propriétaires

En ce qui concerne la destination finale des animaux, la décision revient à la ministre Céline Tellier qui a deux mois pour confirmer que les animaux seront confiés à l’association Animaux en Péril qui les a pris en charge.

L’UBEA a dressé un procès-verbal pour infraction au Code Wallon du Bien-être animal. La propriétaire pourra être poursuivie au pénal ou administrativement. Si le parquet décide de prendre la main dans cette affaire, il pourra renvoyer la propriétaire devant le tribunal correctionnel. Celle-ci risque de 8 jours à 3 ans de prison et/ou une amende pouvant s’élever à 1 million d’euros.