Mons et Colfontaine: rattrapage pour les deuxièmes doses manquées d’Astra Zeneca

En Wallonie, 80% des citoyens âgés de 18 ans et plus sont désormais vaccinés en première dose et 77% en vaccination complète. Plus de 5.000 citoyen.ne.s vacciné.e.s avec la première dose du vaccin Astra Zeneca n’ont toutefois pas reçu leur seconde dose. C’est la raison pour laquelle, la Wallonie organise une séance de rattrapage «Astra Zeneca» d’ici fin août. Voici les dates au Lotto Mons Expo et à l’Espace Magnum à Colfontaine.