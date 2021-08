P3B: Maxime Delcourt, roi du milieu de terrain à Vaudignies (+ vidéos)

Présentation des clubs de P3B avec l’AS Vaudignies et son milieu de terrain Maxime Delcourt, à quelques jours de la reprise du championnat et d’un déplacement à Lens. Vidéos en amical contre Thumaide, avec un but à la clé, et interview en prime.

****** ********** * ********* *** ****** ** ** ********** ********** *********** ** ***** *** ********** * **** ******* *********** ** ********* ** *** ** ***** ****** ************ *** ****** ********* ** ****** ********* * ********* ** **** *** ****** **** *** **** ********** ************** ******** ** ****** ********** *** ** *** ***** ** ****** ** ***** ** *********** ******* ****** ********* ********** **** ******* ***** ** ********* ** **** ****** ** ********** **** ** ***** **** ******* *** ******* ** ********* ********** *** ** ************ ** ******** ***** ** *** ******** ** * ******** ** ********* ** ****** ** ****** ********** ** ******** ** *********** ********* ************ ** ***** ********* * ******* ** ******* *** ** ***** *** ******** ****** ***** **** ** ************ ** ***** ** *** ****** *** ********* ****** ******** ** ********* ********** ********** ******* ** *********** ***** **** ******* ****** ** ************** ** ***** ********* *********** *** ******* *** ******** ** ** **** **** ********* **** ******* ***** ******************** ****** ******** * ******* **** ** ****** ** ********* ************* ***** *** ********** *** * ******* ** ******* ** ** ********* ** ****** **** ************* ************ ******** ********* ** *** ******* **** ** ****** ** ****** ** ** ****** ******* **** ** * ******** ** ********* ** **** ********** ****** *** ********** **** ****** ***** ******* ******** ****** ********** ** ****** **** ******* ************* ** ************** ********** ******* ** ******** *** *********** **** ** ************ ** ***** *** ******* ** ******** *** ** **** *** ******* *************** ********* ** ****** *** **** ** ****** ************* *** **** ***** ********* *************** *** ******** ***** ****** ** *********** ******* ****** ********* *********** **** ******* ** ***** ** ******* ******* ********* ** ************ **** ***** ***** ******* *** **** *** *** ***** ******* *** *** ** ******* **** ***** ***** *** ****** ** ** ********** **** **** ****** **** ****** **** ****** ****** **** ********** **** ************* ********** ** ********* ** ********* ******* **** **** **** *** ***** ******** ******* **** **** ***** *** *** ** ****** *** ************* ** **** **** ******* ** ***** ** ******************** ************** *** ************** ********** ****** ********* ** ******** **** *** *** ******** **** *** ** ***** **** **** ******* **** ******** **** **** ** ************ ********** ****** *** ********** ***** **** *** ******* ** ***** ** ** ****** ******* **** **** ********* **** *** ********** ********** ** ******** ** **** ***** ****** **** *** ****** ******** ** **** ********* ********* ********** **** ************** *** ******** **** ******** ** ************************** ******** ******** La fiche club *********** * ***** *** ********** *** ******* ******** * ******** ********* ************* ******** ****** ******** *********** * ******* **** *** ***** ****** ********* ****** **** ******* ****** ***** ****** ****** ****** ****** ****** ***** ***** ********* ***** **** ** ******** * ******* ******** ****** *********** **** ******* ****** ****** ********* ***** ******* ****** ****** ****** ****** ****** ********* ******* ********** * ****** ********* ******** ****** ******** ** ****** ***** ******** **** ****** ***** **** *** ******* ***** ****** *** ******* ******** ******* ******* ****** ****** ***** ******** * ******** ********* ********* ********** ******* ********* ******* ******** *********** **** ******** ********* ******* ****** ******** ********* * ***** ** ******* ** ****** **** ** ********** ** ******* ********