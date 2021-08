Élèves wallons et bruxellois inégaux devant le masque

La décision est tombée: ce sera une rentrée scolaire à 100% en présentiel, mais avec le masque. Enfin, surtout à Bruxelles, car les conditions seront assouplies dans les écoles wallonnes (et flamandes). Une décision liée au faible taux de vaccination des 12-17 ans dans la capitale et au taux bien plus élevé des nouvelles contaminations: quasi trois fois plus qu’en Wallonie!

** ******************* ******** *** ****** ****** * ******** ** ******* ** ******** ************** ** *** ***** ** ****** *** ** ** ******* ********* ** ** ***** ********* ** ** ******* ** ****** ******* ** ******* *** ******* *** *** *********** *** ****** *** ** *********** ****** ******** ** ** *** **** ** *********** ***** *********** ***** ******** ******** ** ******* ********** ** *** ********** *********** ** ****** ****** **** ************** ********** *** ******** ************ ** **** ** *********** ***** *** ***** **** **** ****** *** ** ******** ******* ** ***************** *** ***** ******* ** ******** *** ******* *********** *** ******* ********* ** ***** ** ****** **** **** ** *********** ** ************************* ****************** ** ****************** ** ***** **** ** ******* *** ***** ** *************** ** ** ******** *********** ** *************** ******** ****** ***** *** ******** *** ***** ** ****** ******* ** ********* ********* * ****** ****** **** ** ** ********* **** *** ******* ** **************** ** ****** *** ********* ******** **** *** ********** *** ****** ************ ** *** ******* *********** ************** ******* *** ** **** ** ****** *** ******* ***** ************ ** ********** ********** ********** ** ****************** **** *** ******* ********** ** ****** *** ****** ****** ****** ** ****** **** *********** ** ******* ** ********* **** ** ****************** *** ****** ** *** ******** ** *********** ******* ****** *** ***** ** ******* **** *** ******** ** ** ************ ** ****** ******* *********** **** ** ** *********** **** ********** ******* ** ********** *** ******* ** ********** *** ******** ** ** ****** ** ***** **** *** ******* ******************* ** ***** ****** ** ******** ****** ****** **** ************** *************** ***** *** **** ** *********** **** ********* *********** ** ********* ******* ********* ** ** ***** **** *** **** ** ** *** ********** ****** *** **** ** ********* ** ******** ** ********* ** ********** *** **** ** *********** *** ***** *** ********** ***** **** ** ********* ** ******** ** ** ********* ** ****************** ********* ***** ******** ** ********* **** ************** ** ******* ****** *** ************** ** *** **************** *** ********* ** ********* *** ********** ********* **** ********** ** ****** ************ ************ ********** **** ************* ** ********* **** *** *** ** ******** ****** ****** ** *** *** **** ******* ********* ***** ******* *** ** *** ** ********* ***** ******** ** ***************** ******* ******** ************* *********** ******* ********* ********* ******** ** ************** **** *** ******* ** ******* ** ************* ** ** *** ** ** ******** ** ********* ******* *** *** ** *********** *** ***** ***************** *********** ****** *** ******* **** *********** *** ***** ********* *** ******* **************** ** ******** *** ******** ** ********* ********* ******* ** ******** **** **************** ** ** *** ******** ******* ** **** ** ************ **** ********** *** ********* *** ********* ****** **** ********* ** ** *********** *** ************* **************** *** ******* ************ **************** ******** **** ******** ** ******* *** ****** ** *** ***** *** ******** ** *** *********** ** ********** *** ******* ** ******* ******* ** ******* **** ** *********** ** ** ********** ** ******* ******* ** ** ******* **** ** ******* ******* **** ** *********** ** ** ********** ** ******* ******** ******* ******** ******* ** ******** ** ******* **** *** ****** ** ********* ** *** ********** *** ********** ************* **** ******** ******** ** ** ************* ********* **** ******************* ****** ****** Rattrapage pour la seconde dose AstraZeneca ** ********* **** ** ***** ******** ********* **** ** ********* **** ** ****** *********** ******* *** ***** **** ******* ***** ** ******* ******** *** ******* ** ********** *************************** ******* *** ****** *** ******** ** ** ** ** ****** *** ********* *********** ****** ** ************ ** ** ********** **** ** *** ** ******* ** *********** ******* ********** ***** ** **** ***** ************** **** ** **** ************ ********** * ***** *** ********** ** ****** ******* ** ********** ** *** *********** ** ********* ** ********** ********** ** ****** ** *** ** ********** ** ********* ******* ** ****** ******** ** ** ******** ********* ** ****** ** **** ******* ** ******** ** ***** **** **** ** ** ********* ********* *** ***** ** ****** ************** Personnel soignant: un dossier en réflexion Quid de la 3e dose? - Ph.N. ** ******** **** **** ** ********* *** ************ ******************** ****** ****** ******** **** ******* *** *********** ********* ** ** ****** ** ***** ** ** ********* ******* ** ******* ****** *** ** ******** ****** *** *** ******** ** ****** ** ***** ************** ******** ********* ** ** ******* *** ******* ******** ***** **** ** ****** ******* *********** *********** **** ** ********* *************** ***** ********** ******* * ************** **** ****** ** *** ******** ************ **** *** *********** ******** ************ ** ***** ******* *********** ********* *** ****** **** ** ****** ******* *********** *********** ** ********* ***************** ** ******* * **** ****** **** ****** ***** **** ****** ** ****** ** ** ******* ****************** **** ******** ********* ******** ******** ** ** ******* ** ******* *** ******* * ****** ** ***** *********** *********** ** ********* ********* ** ********* ******** *** ********* ****** *** ******* **************** ******* ***** ** ********* ** ** ********** ** ************ ** ******** ***** ***** *** *** ****** *** ** ***** **** ** ******** ************** ** *** **** *** ** *** ** ******* ******* ****** ********* ** ***** ** ** *********** ************ ***** ******* ** *** **** ************* * ****** ***** **** ** ***** ******* ** ****** ****** *** **** ********* ** ********* ********* ***** ** ******* ******** ** ******* ** ** ******* ********** ** ** ******* *** *********** **** **** ******** **** ** ******* ** ********** ** ** **** ***** *** ********* *********** ** **** ******* ** ********* ** ****** ******** *** ***** ** **** *** ************ ******* **** ** ****************** **** ** ********* *** *********** ******** ***** ********* ** ******* **** *** ******** ** ********** **** ** ***** ******** **** **** **** *** *********** ** *************** ** *** ** ** ******** ** ******** *** ** ******** ********* ******* ********** ***** ** ** ***** *** ****** ******* **** ********** *************** ***** *** ** **** **** ********** ******** **** **** ******* ******** **** **** *** ********* *********** ********* *********** ** *** ******* *** ****** *********** ************ ************* **** ****** ****** ** ****** *** ** ******* ********* ** **** ***** ********** *********** * ***** ** **** ********* **** *** *********** **************** ******** ******** ** ********* ************ ******************* **** ** ************ **************** *** ******* ** *********** *** ******** ******** **************** ******** ** ********** ******** *** *** ***** ** ********** ** ***** ** ********** **************** *** ******************** *** ******** ******** ** ******** ************** ** ******** *** ******************* **** *********** ** ***** ***** ******* ** ******* ********** **** *** ********* ******** *** ******** ************* ** **** *** ****** ************ ******* ********** «Le courage de rendre la vaccination obligatoire» Roland Lahaye a envie que l’on se pose la bonne question. - Belga ** * **** **** *** ******* *************** **** ** **** ** ****** **** *** ******* ********* ** ************* ***** ****** **** **** ******** **** ** ********* ** ***** *** ************ ** **** ** *********** *** ***** **** ** ** ****** ** ** ******** ***** ** ******** ** *** ******* ** ***************** *** ********* ******** ************ *********** ********** ********* ** ************ *** ***** ** *** ******* *************** ***** ** ******** ** ****************** ******* ****** ******* ** ******* ** ** ** ****************** *************** *************** ****** ******** ** *********** **** ** *********** ** *** ********** ******* ****** ** *** ******** ******* *** ******** *************** *** *********** ** ********* ******** ** ******* ******* *********** *** ** *********** ****** ***** ** **** ** ********* ** ********** ** *** ******** ********* ** ****** *** ******* **************** ******************* ******************* ** ****** ** ** ***************** ** ********* ***** ************ ********* ** ************ ** ******* **** ******* ************ *** ** **** ** ******** ********** **** ********** ** ******* **** ******* ****** ******* ***** ***** **** ************************* ** ******* ****** ******* ********** ** **** ** ************ ** ******** **** **** ** ** **** ****** ** ** ******** ** **** ***** ** ******* ********* ** ****** ** *********** ************ ****** ** ** ****** ******* **** ** ***** **** * ************ ************ **** *** ****** ** **** ** ********* ************* ******* ********* ******* ******** ****** ********* ************* *************** **** *** ******** ** ****** **** ** ** *** ********* *** *************** ** **** ***** ******* **************** *** ****** ** ********* ****** ** ************ ********* ** **************** ********** ******* ******** *** ** ********* ********* ***** ** ******** ** **** ** ****** **** ********* *********** ********** **** ******* ********************* *** *** ************* ********* *********** *** ******** ***************** ** ****** ************ ** **** ** ************ ** ****** ********* ** ********** *** *** ******* ** ****** *** ********** ** ******** ***************** ** *** ** ***** ********** ** ********* *** ******* *** *********** ********** **** ****** *** ******* ** ** ************ ******************* ** ***** ** *** ****** **** ********* ******* **** ********* ** *********** ** ********** **** ******* ***** ********* ** ********* *********** ** ** ******** *********** ***** Le problème bruxellois 123RF *** ******** ** ** *********** ** ********* ********** ** ******* *** ** **** **** ************* ***** ********** ***** *** ******** ******** ** ********** ** ** **** **** *** ** *** ** ***** ** ********* ** ********* *** **** **** ** ********* ****** ********* ** ******** ** ********* ** ******** **** *** ****** ** ** ** ** **** *** ******** **** ***** ****************** ********* ********* ** ********** ****** ********* ** ******** ** ********* ** ******** ********** * * *** *********** *********** **** ** ****** ***** ****************** ****** **** ***** ************** ** ******** ********* *** ** ****** ******* *********** ** ********** **** ********* ** **** ** *********** *** ******* *** ** ********* ********* ***** **** * ***** **** **** ** *************** ** ********* ********* ******* *** *********** ** ** ******** *********** ******* ** ******* ******* **** ***** ****** *** ****** ** *** ********* ** ********** ********** ** ********* ** ************ *** *************** **** *** ** ************ ** ** ****** ************ ***** ** **** ** ***** ** ************* *** **** ********** ** ** ************** **** ** ***** ** **** ********* ******** ************* ** ********** *** ************************* ***** *** ************* *** ************ ** ****** ** ** ******** *** ********* **** ***** ** ***** **** ******* ******* ** ** ********* ** ** ************ ** ** ******* ****** **** ***** **** *** ******** *************** ***** ** **** ********* ******************** ********** ** ************* ***** ** ** ********* *********** *** ****** ***** ******* *** *********** ** ** *********** *** ***** ******** ************ **** ********** ********** ********* ********* **** *** **************** ******* *********** ** *************** **** ** ***************** *** ********* *** ***** ****** **** *** ************* ** *********** *** ***** ********** *************** ****** ************ *** ***** ********* ******* *** ************* **** ** ***** ** ***************** *** ********** ** ******** *** *** **** ** ********** *** ****** * ********* ******** ** *** **** *** **** ******* **** *** **** *** **** ******* ** ********** ********* * **** ********** ***** ** ********* ***** ** ****** *** ******* *** **** ****** ******** ** ***** **** ÉDITO – Le retard bruxellois qui dérange La rentrée scolaire se fera donc de façon différente entre Bruxelles et la Wallonie. Qu’il y ait des nuances entre la Flandre et la partie francophone du pays, c’est normal, mais au sein même de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c’est bien plus étonnant concernant la rentrée. Et ça pose question. ** *********** ******** ** **** ** ****** ***** *** ********* ********** ** ***** ********** ******** *** ********** ****** **** ******** **** ** ********* ** ***** ** **** **** ******* ** *********** ********* ** **** ** *********** **** *** ***** *** ** ** **** ** ************* ***** ** ***** **** **** ******* ** ********* ******* ********* *** ******** **** *** ********** ************ **** *** ******** ******* ******* * ****** **** ***** ********* *** ***** **** ******* ************* ** ************* ****** **** ********** ** ********* ***** ** ************* ****** **** ** ********* **** ** *********** *** **** ******* ***** *** ** ******** * ********* *** ********** *** ** ******* ******** ** **** ** ********** ********* ******* ** ***** ********* ** ********** ***** **** ***** ******* ********* ** ******** ******* ** ***************** *** ****** ** ******* *** *** *** ****** ******** ****** *********** *** ********** ** ********** **** *** ** ******* *** ***** ****** ** ************ ******************* *** **** ******* ********** ***** ****** ** ****** ** ** ****** ** ********** *** ******* ** ***** **** ** ******* *** ** ***** ** ** ** *** ****** ****** ** ***** ********* **** ***** ******** ******** ************** *** ** ***** ******* ******** ************* *** *********** *************** *** ******