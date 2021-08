La police boraine interpelle un individu condamné à 15 ans de prison à Frameries

La police boraine a exécuté une ordonnance de capture ce mardi à Frameries. Les équipes de police ont également été appelées pour tapage diurne à Frameries, pour un accident à Saint-Ghislain et une fuite de gaz à Colfontaine.

« Notre service BAC a mis à exécution hier matin une ordonnance de capture concernant une personne condamnée à une peine de 15 ans d’emprisonnement », communique la police boraine. L’individu a été interpellé sans heurts à Frameries et déposé en prison.

Les services de la police boraine ont verbalisé ce mardi midi un tapage dans une habitation de la rue de la Libération. « Le tapage nocturne est bien souvent évoqué et nous sommes régulièrement appelés pour son non-respect mais saviez-vous que le tapage diurne existe également ? En effet le respect de la tranquillité du voisinage existe en tout temps et toute infraction est punissable via notre règlement général de police », détaille la police boraine. L’amende administrative peut aller jusqu’à 350€.

Fuite de gaz

Ce même jour vers15h, une fuite de gaz a été signalée dans une habitation de la rue Jean-Baptiste Clément à Colfontaine. « La maison a été évacuée et un périmètre de sécurité installé. Ores est très rapidement intervenu et la fuite a été colmatée, les personnes évacuées ont pu réintégrer leur maison peu avant 16h. »

Accident sur la RN547

Pour finir cette journée mouvementée, peu avant 3h du matin, une conductrice a perdu le contrôle de son véhicule sur la RN547 à Saint-Ghislain.

« Elle a percuté un poteau d’éclairage avant d’être « renvoyée » sur la chaussée. Les jours de la conductrice n’étaient pas en dangers mais pour plus de sureté, elle a été transférée à l’hôpital pour y subir divers examens. »