Guide du foot provincial: zoom sur la P1, effectifs, ambitions et pronos des T1!

Un duel entre Monceau et Belœil au sommet de la P1 était attendu au début de la dernière saison avortée. Les entraîneurs de l’élite provinciale n’ont pas changé d’avis. Hornu n’est par contre plus considéré comme leur principal outsider. Péruwelz et Molenbaix endossent désormais ce statut, même si Ransart suscite également la méfiance.

*** ******* ******* ** ** *********** **** ******** *** ******** *** ********** *** ********* ** ********** ******* ****** ********* ******** *** **** ************ ********* ************** ** ******** ************ ***** ** ***** ******* **** ** ****** ** ****** *** ***** ****** *** ******* ** ** ************ *** ******** **** *********** ** ****** ****** ***** ** ******** ********** ********** ******* ****** ********* ********** ******* ** ** ****************** ****** ******** ***** *************** ** ********** ************ ****** ********* *** ********** **** ** ** ********* ********* **** **** ******* ******** *** ** *** **** ********* ** ** ****** ** **** ********* ** *********** ** *** ********** ** ***** ********* *** ******* ******* ***** ******** **** **** ********** ** ************* *********** ******* ** ***** *** ** ****** ************ ******* ***** ** **** *** ******* ** ** ********* ** *********** *** ******* ****** ***** ** ******* ******** ******* ************ ******* *** ** ******* ***** ***** ** **** ******** ***** *** ******** ********* ************ ********** ** ******** ** ********* ** ********** ****** ***** ** ** ****** ** *********** * ******** ******** ************ ******** ***** ** ***** *** ** ***** ***** ****** ***** ****** * ***** ******** ******************** ******* ***** ******* ** ** ** ***************** ********** ***** ********** ****** **** ** *** ******** ** ****** ******** ** ** *** *** ****** **** ********* **** ***** ** ** **** *** ******* ******************** ******* ******* *** ** **** **** ** **** *** ******** ***** *** ******** ******* ** ********** ** ********* ********* ** ********* ******** ***** ** ***** ********* **** ** ***** *** ********** *** **** ********** *** ***** **** **** ********* ************* *** ************* ****** ** ***** ** ** *********** **** ********* ************ ** ***** ******* ****** ** **** ******** ********** **** ********* ****** ** ******** ****** *** ********* **** ************** ******** **** *********** ** ***** ** ********** *********** ***** ******* **** ******** ** ******* ******** **** * ** **** ****** ****** *** ****** ** ***** ****** ** **** ****** *** *********** **** ** ***** ****************** ********* * ***** **** ** **** **** ***** *** ** ******* *** *********** ** **** * ** **** ** ******** ******* ******* ******* ** ****** ** *** ****** *** ********* ** ** ** **** ***** ****** **** ******** ** ******** ****** ******** ** ********** ** ** *** ** ******** ** *** ** ******* ******* ***** **** ******** ************* ************ ** ******* ********** * ******* *** ******** ********** ***** ********* *** ********** **** *** *** * **** ***** *************** ******** ****** ********** ** ** ** ********* ********** ****** ****** ********* ** *********** ** ********* ** **** *** *********** **** ********** **** ** ***************** *********** ***** ** ****** **** ** **** ** ****** ******** ***** ******** **** *********** **** ** *** * ****** ** *** ******* ***** ********** ***** ** *** ******** ** ****** ** **** *** ****** **** ********* ******* ** *** ********** ******** **** *** ******* ** ***** ************ ** ************ ******** ******** *** *********** ************ *** ********** **** ** ************ ****** *********** *** ***** ** ** ****** * ****** *** ********* **** ** ****** ** *** ** ******* ** ******* ***** ******* **** ******* ** ********** ****** ** ** *********** *** ******* ***** *** ***************** ** ******* ** **** ** ******* ***** ** ********* ***** ** ********* ***** ** ******* **** ** ***** ** ***** **** ** ******** **** ** ** ****** **** ************ *** ************* * ******* ** ********* ** ******* ********** ***************** **** **** *********** ****** ****** ** ****** **** Dezitter à Molenbaix, un buteur en puissance ** ****** ** ****** *** ** *********** *************** ******* ********** ******* ***** ********* ** *** **** ** ******** ** ******** **** ********* ****** ****** ** **** ** *** ****** ******** *** *** ***** *** *********** **** *** *** ******** ********* ********** *********** ** ***** ** ******** ****** ** ********** ************ ** ** **** **** ********** ****** ******** *** ******* ******* ******** **** **** ********* ********* ** ****** *** *** **** ************* ** ** ****** **** ********* ******* ********* **** ** *** ** **** ***** ***** La fiche club de Belœil ******* ******** *********** ****** ***** ********* ***** ******* ********* ****** ***** ***** ****** ******* ***** ************ ****** ***** *********** ****** ****** ********** ********** ** ******* ** ** ********* Michel Dufour: «Gilly a attiré des joueurs courtisés en D3» ****** **** **** ***** ** ** ****** ** ******* *** **** **** ** *** ******* *** **** ***** ****** ** ***** ** ***************** **** La fiche club de Biévène ******** ***** ******** ******** ******** ******** ***** *** ****** ************ ****** *********** ********* ********* * ** ********** ********* *** ** ******** ** ******* *** ************ * ***** ********* ************ La fiche club de Gilly ***** **** ***** ******* **** ***** ********* ***** ***** **** ********* **** ******* *** ********** **** ***** ****** **** ****** ******* **** ******** ***** **** ******** ***** **** ***** ****** ********** ********** *********** ********* * ******* ********* ** **** ** ******* ** ******** ******* La fiche club du RLC Hornu ******** ******* *************** ******* ******** ************** **** ****** ****** ********** ******* ***** ********* ********* * ********* ** **** ***** **** ***** ** ******** La fiche club du RFC Houdinois *********** * ******* ****** *** ******** *************** ******** ********* **** ********** ****************** ****** ********* ****** ****** ******* ******** ******* ******** ***** ****** ***** ******* ******** ** ****** *************** ******* ******* *** ******* ******* ********* ******* ***** ** ****** **** ********* ***** ******** ***************** ******* ********* ******** ****** ***** ********* ****** ******** ******** * **** ******* *********** ***** ******* *********** ******* ****** *********** ******* ******** ******** ******* ******* *********** **************** ** ******** ***** **** **** *** ******** La fiche club du Rœulx ****** ******** ***************** ***** ****** ***** ******* **************** ******* ******* ******* *************** ****** ** ****** ********** ***** ****** ******** **************** ***** ****** ******* ** ****** ** ** ****** ****** ********* La fiche club de Molenbaix ****** ***** ******* ******* ********* **** ******* **** ******** **** ********* ******** ***** **** ********* ******* ****** ******** * ******** ****** ************* ****** ******** ********** ***** ****** ********** ********** ********* ********* ******* ******* ********* **************** ** **** ** *********** La fiche club de Monceau-Châtelet ************ *********** ********* ********* ******* ******* **** ***** ******** ******** ******* ****** ************* ***** ********* ************ ****** ********* ******** ********** ****** **** ******* ******* **** ********* * ****** ** ** ***** La fiche club de Montignies ********* ************ ***** ****** ************ ***** ****** ********* ******* ******** ********* ********* * ***** *** ****** *********** La fiche club de Morlanwelz ****************** **** ********** *** ******** *************** ***** ******** ******** ****** ****************** ****** ******** ******* ******** ***** ********** ****** ****** ********* ******** ** ******** ****** ****** *** ********* ******** ******** ****** ******** ******** *************** ****** ******** ****** ******** ****** ******* ******* ******** ***** ******* ****** ** **** ***** ********* *** *********** ******** ******** *** ******** ***** ********* ****** ******** ********** ********** ***************** ***** ******** ******* ********** ********* ****** ******** ******** ******** ************** ******* **** ********* **************** ** ***** ****** ******* ****** ******** ***** *** *********** ** ******* ******** *** **** ********** ******** La fiche club du Pays Blanc ******** ******** * ****** *********** ***** *** ****** ******** ******** ****** *********** * ****** ******* ******* ************ ******** ******* **** ******* ***** ********* ******* ************ ******** * ********** ********** ******* ********* ****** ********* ****** ******** **** ***** **** **** ****** ******* ****** ****** ****** *********** ****** ******* ******* ******* ********** * **** ******** ***** ******* ******* ******* ************ ****** ********* ****** ******** ****** ***** ****** ******** ********** ******** * ***** ****** *********** ******* ******** ************ *** ******** ************ *** ****** ************ ****** *** ********** ******* *********** ********* ****** *** ********** **** ********* **************** ************* **** ** ******* La fiche club de Péruwelz ******** ****** ********** ****** ******* ******************* ***** ************* ***** ********* *************** ******* ******* ********* **** ******* ****** ******** ********* ******** *********** **** ********* ***** ******* ***** ******* ******* ***************** **** ****** ****** ****** ******* ********* ******* ****** ******** ********* ***** ******** ************** ***** ******* ********* ********* * ** **** **** ******** **** ** *********** La fiche club de Ransart ***** ***** ******* **** ***** ********* **** ******** *** ***** ***** ****** ** ******* ***** ****** ********* ****** ******** ****** ******** * ****** ******** ********* ******** ******* ***** ******* *** ****** ****** ********* ***** ****** ********* ********* ******** ****** ********* **** ********* * ** *** ** La fiche club du FC Snef ****** ********** **************** ******* ** ********* La fiche club de Soignies ****************** ****** ********* *** ******** *************** ***** *********** ****** ******** ****************** **** ********* ****** ***** ******* ********* ******** ******** ******* ********* ****** ******* ******** ****** ****** ********* ****** ******* *************** ******* ****** ******* *********** **** ********* ****** ****** ******** ******* **** ******* **** ******** *********** *********** ******* ************* ****** ***** ***************** ******** ******* ******** ******* ********* ******* ********* ******* ****** ******** ********** *************** ****** ******** ******** **** ******* ********* ****** ****** *** ******** ****** ** ******** ****** ****** ********* **************** ********* ** ******* ** ****** ** ***** ** ******* ** ******* La fiche club de Solre-sur-Sambre ****** ********* ****** ********* *********** * ****** ** ********** ****** ******* ******** ******** ***** ******** *** ********* ********* ********* ******* *************** **** ************* ********* ****** ******** ********* ***** ***** *********** ****** ******** ******** * ***** **** ****** ******* ****** ********** ******** ****** ****** ******* ****** ******* ***** ******* ********* ****** ******* ********* **** ******* ********* ********** * **** ****** ******** ******** ****** ********* ******** ****** ***** ****** ******* ******* ***** *** ***** ****** ********* ******** * ******* ************* **** ******* ***** **** ****** ***** ********* ******* ***** ********* ********* * *** * ********