Partis en voilier il y a deux ans, des Hyonnais sont désormais bloqués aux Canaries

Michaël Leleux et sa femme, Valérie Bouchelle, sont partis à l’aventure il y a deux ans. Après avoir confectionné son voilier pendant dix ans, le couple avait pris le large il y a deux ans. Michaël et Valérie sont désormais bloqués sur les îles Canaries à cause de la crise sanitaire. Ils en profitent tout de même pour visiter les lieux et retourneront en mer dès que la situation se sera améliorée.