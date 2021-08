Coronavirus en Belgique: seuls 0,2% des totalement vaccinés ont été infectés

Depuis le début de la campagne de vaccination, seuls 0,2 % des personnes totalement vaccinées ont été infectées par le coronavirus, ressort-il jeudi d’une étude menée par l’Institut de santé publique Sciensano. En outre, les personnes totalement immunisées ne représentent que 2,1 % des hospitalisations liées au Covid-19 depuis le 1er janvier.

Les chiffres, arrêtés au 8 août, font état de près de 6,3 millions de Belges totalement immunisés, qui ont reçu leur deuxième dose depuis 14 jours ou plus. Parmi ceux-là Sciensano n’a constaté que 12.332 infections ce qui équivaut à 0,2 % du total.

Entre le 2 et le 8 août, le risque d’infection chez les personnes immunisées a été réduit de 80,6 % par rapport aux non vaccinés. Selon Sciensano, cela prouve que les personnes totalement immunisées sont donc beaucoup moins susceptibles de contracter la Covid-19.

L’étude montre également que, parmi les personnes hospitalisées suite à une infection au coronavirus entre le 1er janvier et le 8 août, sur un total de 19.723 personnes admises, seuls 416 (2,1 %) patients étaient entièrement immunisés. Les hospitalisés partiellement vaccinés représentaient, eux, 6,4 %, soit 1267 patients. Sciensano précise toutefois que « Le nombre de patients hospitalisés entièrement immunisés pourra encore augmenter au cours de la période à venir, à mesure qu’une partie toujours plus grande de la population aura été entièrement vaccinée. »

Les patients souffrant d’une infection malgré une vaccination complète sont le plus souvent soit des personnes âgées venant de maisons de repos et présentant des comorbidités. Cependant Sciensano explique la surreprésentation de ces profils par la façon dont a été déployée la campagne de vaccination. La priorité ayant été donnée aux ainés et aux personnes vulnérables, il est normal que celles-ci représentent une grande part de la population totalement immunisée.