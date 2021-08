Le Grand Huit débarque à Cuesmes sur le site du Cerisier: voici le programme!

Le Temps Fort « Semences de possibles » est un week-end de festivités qui se déroulera à Cuesmes du vendredi 20 au dimanche 22 août 2021. Des activités gratuites pour toute la famille : ateliers créatifs, animations autour du thème de la nature, spectacles de théâtre-action, bal folk, concerts.

Rendez-vous au Théâtre des Rues, à Cuesmes, pour découvrir des projets citoyens ludiques construits autour d’un objectif commun : rendre le monde plus juste et plus humain.

Un événement placé sous le signe de la convivialité et du brassage des populations.

Entre la création d’une fresque collective, un cortège d’éco-mobiles, machines se déplaçant sans énergie fossile, un parcours « trésors cachés » sur le parcours VITA, un espace troc-truck où l’échange non marchand est maître mot et de nombreux ateliers créatifs, cette festivité aura de quoi aiguiser votre curiosité !

Animations, spectacles, concerts

Vendredi 20 Aout 2021

17h00 : Ouverture du site du Cerisier /Troc Truck, installations éphémères, village associatif, jeux en bois d’antan, inauguration de la fresque collective et espace détente

19h00 : Spectacle de théâtre-action.

20h00 : Bal Folk par M-Zef

22h00 : After DJ Pneumotracks

Samedi 21 Aout 2021

11h30 : Ouverture du site du Cerisier / Troc Truck, installations éphémères, village associatif, jeux en bois d’antan, inauguration de la fresque collective et espace détente

13h30 : Spectacle de théâtre-action

15h30 : Cortège d’éco-mobiles (Départ de la place de Cuesmes)

18h00 : Spectacle de théâtre-action

20h00 : Concert de Get the Road

21h00 : Concert de Emeline Tout Court

Parcours trésors cachés

Départ du Théâtre des Rues :

Samedi 21 Aout 2021 – (09h30, 10h00 et 10h30)

Dimanche 22 Aout 2021 – (10h00 et 10h30).

Une organisation conjointe du Théâtre des Rues, de la Maison des Jeunes de Cuesmes, du Coron – Village du Monde, de Manufactor A.S.B.L. et de la Fondation Mons 2025.

Spectacle de théâtre-action. Réalisé par les habitants de Cuesmes et environs.

« Au cœur d’une start-up moderne et branchée. Un patron despotique, un employé lèche-cul, une dactylo proche de la retraite, une RH un peu perchée, l’ouvrier dont tout le monde oublie qu’il existe. Et depuis peu, la nouvelle, celle qui remplace l’informaticien qui vient de se faire virer (mais qui n’est pas encore tout à fait parti).

Après la séance habituelle de méditation en pleine conscience, le travail peut commencer. Depuis la dernière restructuration de l’entreprise, le champ du profit n’a jamais été aussi large. « Vis ma famille » est ainsi pionnière en matière de location d’amis pour gens qui se sentent seuls. Tout est bon tant qu’il y a du fric à la clé.

Tout semblait parfaitement calculé jusqu’à ce que, par endroits, le tableau de façade s’effrite, les masques tombent peu à peu. Quand ceux qui étaient censés se taire haussent le ton, quand disparaît le semblant de sens qui maintenait en place le château de cartes… Il paraît qu’on appelle ça un retour de karma. »

Vendredi à 19h00 // Samedi à 13h30 & 18h au Théâtre des Rues (grande salle).

Attention jauge limitée! Infos & réservations : 065/31.34.44 - theatredesrues@skynet.be

Infos et programme complet

Plus d’infos : https ://www.mons2025.eu/fr/cuesmes

Programme complet ici

Du 20 au 22 août sur le site du Cerisier, 20 rue du Cerisier à Cuesmes.