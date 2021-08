Saint-Ghislain: il crache sur l’employé de la SNCB, la police intervient

La police boraine n’a pas chômé ce mercredi soir et la nuit qui a suivi. Les policiers ont été amenés à intervenir à la gare de Saint-Ghislain mais aussi pour un accident sur la N550 à Quaregnon.

« Nos services ont été appelés ce mercredi vers 17h30 par un employé de la SNCB car il rencontrait des problèmes avec une personne sur place. Il venait par ailleurs de se faire cracher dessus ! », relate la police boraine.

« Sur place, les policiers ont procédé au contrôle de l’individu. L’homme a été retrouvé en possession de 10 grammes de marijuana. La drogue a été saisie et son propriétaire auditionné par nos soins ».

Lire aussi La police boraine a découvert une nouvelle plantation de cannabis à Colfontaine

Ce n’est pas tout. Les policiers sont aussi intervenus dans la nuit pour un accident sur la N550 à Quaregnon.

« Dans la nuit de mercredi à jeudi, peu avant 1h, un homme a perdu le contrôle de son véhicule. A l’arrivé de notre équipe, le véhicule se trouvait sur la bande de gauche et en sens inverse. Le conducteur ne semblait pas blessé mais son véhicule était hors d’usage. Des p.-v. ont été rédigés pour l’accident, pour alcoolémie et au volant et défaut de permis de conduire car l’homme n’en était pas titulaire… », conclut la police boraine.

Lire aussi Il percute de plein fouet deux voitures stationnées à Frameries durant la nuit